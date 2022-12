Gazo débarque sur le stream d'AmineMaTue : on vous raconte ce live légendaire

Il y a bientôt un mois, AmineMaTue est rentré dans l'Histoire d'internet avec son match des streamers France-Espagne intitulé "Eleven All Stars". Ce lundi, il a à nouveau surpris ses viewers, mais avec un tout autre type de contenu.

Si l'on en croît les extraits du live, Amine était d'ailleurs tout aussi étonné que son audience : alors qu'il était en train de diffuser une partie de Trackmania, Gazo et son équipe ont fait leur apparition dans la pièce. "Eh, les gars, y'a le reuf Gazo qui est arrivé ! Chez moi, c'est vraiment un moulin", a réagi le streamer, hilare.

Un stream d'anthologie

Plusieurs séquences, d'ores et déjà qualifiées de légendaires par la twittosphère, se sont ensuite enchaînées. L'auteur de "Die", qui faisait d'ailleurs partie des artistes présents au "Eleven All Stars", a notamment appris à Amine à faire des signes de gang avec les doigts, avant de se prêter à un "test de pureté" (une série de questions sur les thèmes de l'alcool, du sexe, et de la drogue) puis de "juger" et commenter les utilisateurs bannis du Twitch d'Amine.

Dans les premières minutes qui ont suivi son arrivée, Gazo a expliqué à Amine qu'il était venu "s'inspirer" avant de peut-être, lui aussi, se mettre au streaming sur Twitch. Le dimanche 4 décembre dernier déjà, l'artiste avait pris d'assaut la plateforme avec la diffusion en direct et en intégralité de son concert au Zénith de Paris.