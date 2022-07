Gazo dévoile "KMT", sa nouvelle mixtape avec Damso, Tiakola...

Ça y est, l'un des projets les plus attendus de 2022 vient de sortir !

Gazo, roi de la drill ?

Après avoir envoyé plusieurs extraits complètement bouillants, notamment le morceau à succès Céline 3X et l'inédit MOLLY sur Colors, Gazo a annoncé la sortie de sa nouvelle mixtape. Intitulée KMT, cette mixtape est enfin disponible depuis ce 1er juillet. Elle fait suite au fabuleux Drill FR sorti il y a un peu plus d'un an et permet à Gazo de continuer sa magnifique ascension.

Composée de 15 titres, la mixtape compte de nombreux featurings qui feront saliver les amateurs de rap. En effet, outre Ninho qui apparait sur MAUVAIS X2 sorti l'année dernière, Tiakola, Damso, Skread et le londonien M Huncho sont présents sur le projet. Une belle brochette qui a été annoncée dans le dernier clip de Gazo, Rappel.

Avec cette mixtape, Gazo offre à son public de nombreux bangers qui marqueront le reste de l'année et s'affirme de plus en plus comme le roi de la drill en France.