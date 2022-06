Gazo dévoile "Rappel" et annonce les feats sur sa mixtape "KMT"

Gazo a le vent en poupe depuis plusieurs semaines. Le rappeur profite de cette hype pour sortir sa nouvelle mixtape KMT, disponible ce vendredi 1er juillet. Avant celle-ci, Gazo nous envoie le clip de Rappel, dans lequel il annonce les invités de son projet.

Gros casting avec Gazo

Gazo a eu la très bonne idée de présenter les featurings de son album, en les intégrant dans le clip de son nouveau morceau Rappel. Ainsi on découvre la présence de Damso, Skread, Tiakola et M Huncho, rappeur britannique. Le projet est composé de 15 morceaux, et les titres n'ont pas encore été annoncés.

Publicité

Autre information à relever : certains fans ont pu apercevoir une mystérieuse pyramide Gazo installée à Beaubourg à Paris ce jour.