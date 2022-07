Gazo : les chiffres de ventes de "KMT" en première semaine

C'était le projet que tout le monde attendait pour l'été 2022. Et il n'a clairement pas déçu. Gazo a libéré sa nouvelle mixtape KMT le vendredi 1er juillet. Sur l'opus on retrouve 15 titres et de nombreux featurings qui ont fait saliver les amateurs de rap : Tiakola, Damso, Skread et le londonien M Huncho.

Gazo confirme commercialement

Comme le révèle le SNEP, le rappeur a écoulé 27 696 ventes en une semaine avec sa mixtape KMT. Un chiffre colossal, qui lui permet de se classer à la première place du Top Albums de la semaine.

Mais surtout, Gazo prouve qu'il peut aussi réaliser de belles choses commercialement. Avant l'arrivée d'un premier album solo, l'artiste confirme avec ses deux premières mixtapes, Drill FR, et maintenant KMT. Le meilleur reste à venir pour Gazo.