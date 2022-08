Gazo : quand André Manoukian décrit sa voix "C'est comme un gros zizi qui rapetissi"

Lors d'une récente interview pour GQ, André Manoukian était amené à donner son avis sur différents morceaux du rap français. L'occasion pour lui de donner son opinion sur certains artistes de la scène rap actuelle. On savait que le "choc des cultures" allait créer des séquences intéressantes, mais il faut dire que son avis sur Gazo nous a pour le moins surpris. Après avoir visionné le dernier Colors Show de Gazo, live du morceau Molly, André Manoukian complimente la voix du rappeur sur le début de la performance, et finit par comparer la suite de la prestation à "un zizi qui rapetissi".

"C'est comme un gros zizi qui rapetissi"

Alors oui, on voit où veut en venir André Manoukian. Maintenant, on est vraiment pas sûrs de la comparaison employée ici :

L'extrait n'a bien évidemment pas tardé à faire le tour de Twitter générant beaucoup de réactions de la part d'utilisateurs. Jusqu'au point d'arriver à Gazo qui lui aussi, n'a pas mis de temps à répondre à l'ancien jury de la Nouvelle Star :

Rien de bien méchant, on dirait que le drilleur français a pris cet extrait à la rigolade, et rien ne vaut une réponse sur Twitter pour clarifier les choses. Il en profite d'ailleurs pour donner son avis sur JuL, Lomepal et d'autres acteurs de la scène rap, notamment en les comparant à des compositeurs de l'époque. On n'a pas toutes les références mais merci quand même André pour la culture. En tout cas, Gazo n'a pas l'air de l'avoir pris du mauvais pied !