Gazo : quel est le meilleur épisode de "Drill FR" ?

Quand on cite le nom de Gazo , la majorité des auditeurs entend résonner les premières notes du single Die, l’un des plus gros cartons de l’année 2022. Le succès de ce titre est à l’image de la carrière du rappeur, avec un faux départ (le morceau est 56ème du top, deux semaines après sa sortie) et une remontée progressive (38ème, 26ème), avant de s’installer au top pendant 13 semaines consécutives et de rouler littéralement sur la concurrence.

On aurait tendance à oublier que Gazo s’est révélé à la France entière par le biais de sa série de titres Drill FR, avec une ambition simple et cynique, mais d’une efficacité redoutable. C’est ce que l’on écrivait à son propos en septembre 2020 :

“La mise en marché de Gazo depuis le début d’année est d’une simplicité assez frustrante pour les grands penseurs de l’industrie, dont la complexité des concepts marketing ne garantit en rien leur efficacité. Sa stratégie de développement se résume ainsi en différents volumes de Drill FR, une manière spontanée et directe de se positionner sur le marché du rap français, d’affirmer ses influences et son style -un peu comme si Kaaris avait explosé en 2012 avec Trap Vol.1, Trap Vol.2, Trap Vol.3, etc. “

Deux ans et demi plus tard, alors que cette stratégie “d’une simplicité frustrante” a largement porté ses fruits, Gazo continue d’alimenter son propre terrain avec la sortie annoncée d’un sixième épisode de la série Drill FR. En attendant de le découvrir, et de vérifier si les rumeurs au sujet de son casting étaient vraies, on revient sur les 5 premiers morceaux de Drill FR.

Octobre 2019 : Episode 1

Le premier coup de couteau, celui dont on se sait pas encore qu’il sera fatal, mais qui va lentement faire son œuvre. Publié à l’automne 2019, une époque où le terme “drill” ne concerne qu’une infime poignée d’auditeurs français, ce premier épisode contient déjà tous les ingrédients qui feront la réussite de Gazo. Le rappeur du 93 adapte directement la recette qui fonctionne outre-manche, en allant chercher un beatmaker londonien, Hargo. Les lyrics en français sont la seule exception d’un morceau construit comme un pur titre d’UK drill.

Le pari n’était pas gagné d’avance, mais il s’avère finalement payant. Les sonorités et l’imagerie drill finiront par attirer la curiosité des auditeurs quelques mois plus tard. Gazo est alors en position idéale pour s’imposer comme l’un des principaux représentants du genre, en incarnant pleinement cette nouvelle tendance.

Décembre 2019 : Episode 2

Très peu de temps après Drill FR1, Gazo enfonce le clou avec un deuxième épisode supérieur au premier. Si le premier titre de la série était une adaptation assez basique de la tendance londonienne, cette suite fait monter la pression, en reprenant la prod du hit de Pop Smoke, Dior, peut-être LE titre qui a fait exploser la drill dans le monde. La démarche n’est pas forcément des plus originales, mais elle a le mérite d’être efficace, d’autant que Gazo adopte tous les codes du genre : doudounes Northface, cagoules et “quand y'a pas de cagoule, écharpe au nez”. Ça manque peut-être un peu d’armes blanches dans le clip, mais le rappeur compense avec un véritable arsenal d’armes automatiques.

Février 2020 : Épisode 3

Un épisode un peu particulier, puisqu’il existe deux versions du morceau. La première, avec la prod nerveuse de Dany Synthé, n’est plus disponible sur les plateformes de streaming. Elle a été remplacée par l’intro de l’album Drill FR : il s’agit du même morceau, avec une instru plus ténébreuse cosignée par Flem, Congo Bill et Amine Farsi. C’est l’occasion de contacter qu’un simple changement de prod permet de modifier toute la tonalité d’un morceau, les deux ambiances étant totalement opposées.

Juin 2020 : Episode 4 feat Freeze Corleone

On change totalement de dimension avec ce quatrième épisode, véritable blockbuster réunissant deux des principaux représentants de la drill en France. Flem livre encore une prod qui pourrait se suffit à elle-même, Freeze Corleone est en plein forme (“ils sont dépassés comme des Dreamcast”, “foncedé dans le vaisseau comme Harisson”), et Gazo enchaine les phases qui vont marquer son auditorat : “téma la taille d’la kichta”, “les bonbonnes sont remplies de cocaïne”.

Drill FR 4 est un véritable blockbuster avec deux gros noms à l’affiche, une prod spectaculaire, un morceau puissant, et un clip à la hauteur (Freeze Corleone en pharmacien, un rôle beaucoup trop évident). Avec ses 35 millions de vues sur Youtube, il sera longtemps le plus gros succès de Gazo, et reste aujourd’hui le titre avec lequel la majorité des auditeurs français a découvert réellement le rappeur.

Octobre 2020 : Episode 5

Devenu un nom incontournable du rap français, Gazo peut désormais solliciter de gros featurings et diversifier sa proposition artistique. L’idée d’aller chercher Hamza surprend beaucoup à l’époque, mais elle a en fait beaucoup de sens, puisque le belge baigne dans la drill à cette période : il a publié le projet 140bpm quelques mois plus tôt, et enchaînera avec un volume 2 peu après. L’entente artistique entre les deux rappeurs est franchement efficace : avec sa voix caverneuse et son interprétation nerveuse, Gazo donne une dimension brutale au morceau, tandis qu’Hamza amène son sens de la mélodie, du rythme, et crée du contraste avec une prestation plus légère. On regrette tout de même la teneur de certaines paroles, lâchées avec un peu trop de premier degré, qui viennent gâcher un single au potentiel énorme.

Mars 2023 : épisode 6 ?

Depuis l’épisode 5, Gazo a complètement changé de dimension : devenu une grosse tête d’affiche, il cumule aujourd’hui des chiffres monstrueux. La sortie d’un nouveau Drill FR est donc attendue par beaucoup plus de monde, deux ans et demi après le cinquième épisode. Annoncé (trop tôt ?) par un tweet dès la première semaine de janvier 2023, ce titre tant attendu n’a pas encore été dévoilé, mais il est déjà l’objet de nombreuses rumeurs, en particulier à propos de son casting : la page Rap Genius du morceau prévoit la présence de Kerchak, Leto et Favé, les remixs et faux leaks sur Youtube misent sur Ninho, Tiakola ou Bosh, et on a même droit à un incroyable “ Drill FR 6 - Gazo, Freeze Corleone et Angèle ” (ok c’est juste une prod mais on a le droit de rêver).