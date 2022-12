Gazo : son impressionnant run en 2022

« Tu crois que j’t’évite alors que j’maille… » Il est très peu probable que vous soyez capable de lire cette phrase sans la fredonner. Le titre Die, aujourd'hui certifié single de diamant, a passé près de la moitié de l'année à la première place du top 50 Spotify.

Incontournable sur TikTok, le tube - qui n'était pourtant pas parti pour en être un - a contribué à faire de Gazo l'une des nouvelles superstars du paysage rap FR. Mais là n'est pas la seule fulgurance du rappeur dionysien. Mouv' revient sur les points clés de l'année faste du rappeur.

Succès confirmé après Drill FR

Avec Drill FR 4, en featuring avec Freeze Corleone, Gazo avait signé un premier gros succès. Sortie l'année suivante, la mixtape DRILL FR le faisait passer du statut d'artiste émergeant et œuvrant dans une niche sombre et balbutiante, à celui de future star du rap français.

Avec ce projet, Gazo est devenu le porte-drapeau de la drill, un courant appelé à se transformer en véritable raz-de-marée sur le paysage musical français . Il était difficile d'enchaîner après s'être forgé une image aussi marquée, tant du point de vue des sonorités que du personnage.

Avec KMT, Gazo a su éviter le piège de se renfermer sur lui-même au risque d'étouffer sa propre proposition. En revoyant sa formule sans la travestir sur KMT, il a réussi à placer la barre encore plus haute. Le disque comporte des featurings efficaces, notamment avec Damso et son acolyte Tiakola, des morceaux chantés et mélodieux comme Molly ou Rappel, mais aussi des titres plus purement drill et sombres dans la veine de ceux qui ont fait sa renommée, tels qu'Hennessy ou Céline. Tout ça bien sûr, ajouté au succès monstre de Die, qui a été surexploité sur TikTok et qui a contribué à porter l'album tout entier au sommet des charts.

Une polyvalence inattendue

Bien qu’ayant forgé son identité musicale sur la drill et son champ lexical belliqueux, Gazo a su sortir de sa zone de confort cette année, et force est de constater que le pari est réussi. En plus d'avoir exploré de nouvelles sonorités sur son projet KMT, il a aussi multiplié les featurings et la plupart de ces morceaux sont devenus de très gros titres.

Après le terriblement dansant Daddy Chocolat de Koba La D sorti en 2021, Gazo a notamment croisé le fer avec Timal et Naps pour des morceaux qui sentent bon le bord de plage et les cocktails. En s'attaquant à ces sonorités club, Gazo a non seulement participé à forger d'importants succès populaires avec les artistes qui l'ont invité en featuring, mais il a aussi surpris son public par son aisance et sa polyvalence.

Une percée à l’internationale

Il tombait presque sous le sens que celui que l’on a parfois surnommé "le Pop Smoke français" finirait par plaire à l’international. Les nombreuses vidéos YouTube d'auditeurs rap anglo-saxons se mettant en scène en train de "réagir" aux morceaux de Gazo en témoignent d'ailleurs.

En mars 2022, le rappeur a offert aux auditeurs étrangers une occasion d'apprécier sa musique via un featuring multi-artistes porté par le drilleur anglais Russ Millions. Si l'on en croit les commentaires, et la courbe YouTube qui montre clairement que le couplet de Gazo a été le plus revisionné, la performance du Français a été particulièrement appréciée. Les ingrédients qui ont fait de sa prestation un moment clé du morceau sont peut-être les nombreux mots anglais utilisés, les onomatopées mais aussi et surtout cette petite quinte de toux en fin de couplet, dont TikTok s'est évidemment délecté. En tout cas, c'est le genre de connexion qu'on valide fort !

Un premier pas dans le monde du stream

Après avoir annoncé vouloir lancer son propre manga en novembre dernier, c’est sur le monde du streaming que Gazo semble avoir jeté son dévolu. Il a d'ailleurs effectué ses premiers pas dans le milieu lors du Eleven All Stars aux côtés d'SDM, Koba La D ou encore Niska. Le rappeur avait été invité par Amine à venir jouer quelques-uns de ses plus gros titres lors de l'événement.

Sa participation a été celle d'un artiste musical certes, mais elle pourrait bien avoir donné des idées au rappeur. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre lorsqu'il est passé dans le stream d'Amine début décembre. Dans ce live lunaire, Gazo a glissé qu'il venait notamment "s'inspirer" et qu'il aimerait peut-être lui aussi se lancer dans cette aventure. On imagine bien que Twitch ne remplacera pas la musique, mais il pourrait s'agir d'une corde en plus à l'arc déjà bien fourni de Gazo. Affaire à suivre donc...

Que ce soit dans la musique, ou en dehors, Gazo était vraiment partout en 2022. Reste à voir ce qu’il nous proposera pour rester au sommet en 2023.