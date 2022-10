Le Petit Robert se met à jour, les nouveaux mots sont surprenants

Les nouveaux mots du dico reflètent les évolutions du langage et de la société. Sauf que, récemment, avec les réseaux sociaux et les influences qui se partagent mondialement, le langage évolue très vite. Alors qu'en 2021, la pandémie avait amené avec elle son lot de termes spécifiques, cette année, ce sont des mots de tous les jours qui viendront remplir les pages du Petit Robert.

La gênance du Petit Robert

"Go" fait, par exemple, son entrée dans les pages de définitions. Mais on ne parle pas du go de let's go. Ici, on parle bien de la petite copine, la chérie, la go qui ne connait pas charo... Et si cette "go" a pour petit ami une personne blanche, caucasienne, on pourra dire que la go sort avec un "babtou". Mot tiré du verlan de "toubab". Ceux qui sont mal à l'aise à l'idée de voir toutes ces arrivées pourront dire que c'est la "gênance", un terme qui devient officiel. Pas si loin de la gêne originale, mais bon. Maintenant, on attend plus que la "kiffance" fasse aussi son apparition. Dans le même genre, le verbe "chiller" rentre également dans Le Petit Robert. En détente.

À jour sur les nouvelles technologies

Les évolutions du langage suivent les évolutions technologiques. La définition de "NFT" fait donc son entrée dans le dico. Pour autant, pas sûr que tout le monde comprenne le concept. Le "cryptoart" suit donc naturellement les NFT et fait aussi partie des nouveaux mots. D'autre part, les arnaques ont touché beaucoup de monde ces dernières années. Un terme est alors apparu pour désigner les personnes derrières ces stratagèmes. "Brouteur" arrive donc avec sa définition dans le dico.

Le dictionnaire suit le mouvement du wokisme

En 2021, Le Petit Robert avait déjà annoncé faire rentrer "iel" dans le dictionnaire, pronom inclusif permettant de désigner une personne sans déterminer son genre. Dans une quête d'inclusivité, c'est le terme de "wokisme", ce courant de pensée qui contre les discriminations, qui sera directement défini dans les pages du dictionnaire. La grossophobie aura également sa propre définition. L'"éco-anxiété" devient officielle. Elle définit l'angoisse rencontrée, souvent par les plus jeunes, à cause des enjeux climatiques devenus anxiogènes.