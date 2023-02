Georgio VS Jonathan Cohen : le combat du siècle ?

Une bagarre entre Georgio et Jonathan Cohen ? Pour bien comprendre l'origine de ce kamoulox, il faut revenir un peu en arrière...

Une séquence devenue culte

Nous sommes en 2019. Orelsan est en tournée pour défendre la réédition de son troisième album La Fête est finie et a invité quelques personnalités à le suivre sur plusieurs dates. Parmi elles, Jonathan Cohen. Le comédien se prend au jeu et va même jusqu'à inventer un drôle de personnage : un musicien loufoque et approximatif nommé F*cking Fred. Seulement voilà, faire une blague à un artiste du calibre d'Orelsan peut rapidement prendre une autre ampleur...

Si bien que Jonathan Cohen avait fini par monter sur scène devant plusieurs milliers de spectateurs, pour interpréter le tube fictif Enc*lez-le. Une scène bien comique mais qui frôlait le ridicule.

Dans une vidéo making-of publiée ensuite et dévoilant les coulisses des concerts de la tournée, une séquence de discussion entre Orelsan, Jonathan Cohen et Georgio était devenue culte. On y voyait le Normand et l'acteur de la Flamme proposer au rappeur parisien de "se péta tous ensemble" pour déstresser avant de monter sur scène...

Invité sur le plateau de Studio 41, Georgio, venu défendre son nouvel album Années Sauvages, a discuté de ses souvenirs de cette séquence culte...

