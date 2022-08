GIMS dévoile "Arhbo", l’hymne officiel de la Coupe du Monde 2022 au Qatar

Dans moins de 100 jours se tiendra la Coupe du Monde 2022 de football au Qatar. L’arrivée imminente de l’événement suivi par des milliards de personnes se fait ressentir, et qui dit Coupe du Monde dit aussi hymne officiel. Et pour cette nouvelle édition, la FIFA a dévoilé un premier hymne en avril intitulé Hayya Hayya (Better Together) de Trinidad Cardona, Davido et Aisha, et plus récemment un deuxième hymne officiel, Arhbo, interprété par une tête que l’on connait bien, Gims, en featuring avec la star portoricaine Ozuna.

Le clip est disponible :

Sorti le 20 août sur YouTube, le titre est accompagné d’un clip tourné au Qatar qui cumule déjà plus d’1 million de vues. En revanche, pour ceux qui souhaitent d’ores et déjà écouter Arhbo au quotidien, il faudra attendre ce vendredi à minuit (le 26 août) pour retrouver le morceau sur toutes les plateformes de streaming.

Les réactions sur Twitter :

Reste à voir si le morceau suivra les traces du légendaire Waka Waka de Shakira sorti en 2010 pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud en collaboration avec le groupe Freshlyground.