Gims donne sa version (spéciale) de l'Histoire : une égyptologue répond

Son interview a surpris beaucoup de monde. Dans l'émission OuiHustle, Gims a décidé de réécrire l'histoire à sa manière et déroule dans cet entretien tout un tas de théorie révisionnistes qui frôlent même avec le complotisme. À savoir : les pyramides étaient des antennes servant de relais électricité... La chevalerie existait en Egypte bien avant l'Europe. Et enfin, selon lui, l'histoire a été travestie par l'Occident, car l'Afrique aurait peuplé l'Europe avant les Européens, avant que ces derniers ne les déciment.

Dans Quinze, on a tenu a remettre la vérité au centre du débat. Bintily a donc interviewé l'égyptologue Guillemette Andreu-Lanoë, qui a partagé ses connaissances d'experte sur le sujet.

"Une invention tout à fait consternante"

Fin du suspense... "Il n'y avait pas d'électricité, les pyramides n'étaient pas des antennes", affirme l'experte. Selon elle, il faut pointer du doigt les réseaux sociaux, sur lesquels les fausses informations se propagent à vitesse grand V. Ces théories relancent donc un débat qui contredit la parole des historiens : "C'est une invention tout à fait consternante [...] C'est faire plaisir à des gens qui n'ont pas envie de croire ce que nous, égpytologues [...], avons compris et que nous ne souhaitons que partager nos connaissances en Egypte ancienne." L'existence des pyramides n'est dûe qu'à "l'huile de coude" du peuple Égyptien qui : "a obéi en tant que sujet de Pharaons, aux ordres qu'on leur donnait pour construire ces merveilles."

"C'est une analyse qu'il faut faire"

Guillemette Andreu-Lanoë est également revenue sur les déclarations de Gims, qui remettent en cause les versions d'historiens occidentaux qui minimisent l'histoire africaine. Et, à ce sujet, elle se dit plutôt d'accord : "C'est une analyse qu'il faut faire" Selon elle, l'influence de l'Afrique Noire sur l'Égypte est une chose qu'il faut vraiment étudier et ne pas traiter à la légère. "Ce courant existe aux Etats-Unis et commence à exister en France..."

