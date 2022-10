Gims sur le retour de la Sexion d’Assaut : "c’est mieux de s’arrêter là"

Le Retour des rois "n'arrivera pas"

Encore uen déception pour les fans du collectif La Sexion d'Assaut. En effet, le 15 juin en direct sur W9, le concert de la Sexion d'Assaut avait soulevé les foulesen direct du Dôme de Marseille et les téléspectateurs puisque beaucoup d'internautes ont commenté le show événement de Gims, Barack Adama, Lefa, Maska, Doomams, JR O Crom et Black M. Les fans s'attendaient à un nouveau titre de leur par mais que nenni et il y a très peu voire pas du tout d'espoir qu'on entende une nouveauté du groupe.

En effet, 10 ans après leur dernier projet commun L'Apogée sorti en 2012, les fans de la Sexion pensaient avoir droit à un nouvel album intitulé Le Retour des Rois et annoncé en décembre 2021. Toujours pas de traces de ce projet, Genono avait même donné quelques pistes sur ce mystère pour Mouv', mais là les fans en ont le cœur net suite à des déclarations de Gims.

Publicité

Le membre du groupe s'est exprimé en interview auprès de la radio RTL et a retiré tout doute sur l'attente d'un nouveau projet de la Sexion d'Assaut avec ses déclarations. Gims a expliqué le cheminement que lui et son groupe ont eu :

"On est parti sur un succès, qui était L’Apogée (leur dernier disque, sorti en 2012). On en a vendu plus d’un million. Remettre la ceinture en jeu après un parcours comme ça, il faut bien y réfléchir. Avec cette tournée, ça nous a permis de voir que c’était mieux de s’arrêter là"

La déception au rendez-vous

Suite à cette annonce publique, les fans ont forcément été déçus...

Bon au moins, il n'y a plus de mystère et les fans savent à quoi s'en tenir.