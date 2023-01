Glorilla : la dernière sensation rap US est une femme

Si vous suivez l'actualité trépidante de la scène hip hop américaine, vous n'avez tout simplement pas pu passer à côté du phénomène Glorilla. Il y a quatre mois de cela, son banger Tomorrow 2 secouait internet avec un clip rythmé et déluré dans lequel on pouvait voir la rappeuse et son équipe d'enfants terribles rider la ville de New York en soutiens-gorge colorés et cagoules assorties. Plus incroyable encore, cette jeune artiste venue de nulle part se payait le luxe de présenter un featuring avec Cardi B, excusez du peu !

Si elle a pu décrocher une telle collaboration, c'est que la superstar new-yorkaise a su déceler en elle un certain potentiel. Et du potentiel, elle en a, c'est sûr. C'est d'ailleurs grâce à un élément précis que son destin de rappeuse a basculé. Après plusieurs années passées à affûter ses rimes et à sortir de la musique, Glorilla a tout simplement décidé... de changer de voix.

"J'ai toujours eu une voix masculine"

Sur YouTube, ses plus anciens morceaux datent d'il y a quatre ans et son flow est littéralement méconnaissable. On croirait presque à de vieilles chutes de studio de Nicki Minaj, tant le timbre de voix est similaire. La rappeuse originaire de Memphis a d'ailleurs raconté à Pitchfork pourquoi sa façon de rapper avait changé :

"Je rappais comme une fille parce que c'était la première fois que je rappais. Mais en grandissant, je n'ai jamais eu une voix "de fille". J'ai toujours eu une voix masculine. Donc je me suis dit que je devais plutôt rapper à ma manière. J'ai toujours eu les rimes. Mais maintenant, je me ressemble davantage" a-t-elle déclaré.

Un personnage à part sur la scène rap US

Son changement de signature vocal s'est avéré judicieux puisqu'aujourd'hui, ce qui frappe en premier chez Glorilla, c'est bel et bien sa voix. Rauque, grave et joliment agressive. Elle s'en sert pour cuisiner de la trap teintée d'influences drill, et raconte son quotidien, ses déceptions amoureuses, mais surtout son rapport aux hommes infidèles, sans trop s'y attarder toutefois. Ne vous attendez pas à des morceaux "coeur brisé" avec Glorilla : elle est plutôt du genre à insulter ses exs sur un parking avec ses gos sûres.

C'est d'ailleurs cette légèreté et cette liberté de ton qui ont fait d'elle une artiste à part dans le paysage rap US. Si Nicki Minaj, Cardi B ou plus récemment Megan Thee Stallion ont largement usé des codes de l'hypersexualisation pour construire leur personnage à travers leurs lyrics ou leurs clips (et elles en ont totalement le droit, d'ailleurs), ce n'est pas le cas de Glorilla. L'artiste raconte sa difficulté d'être une jeune femme qui assume sa vie sexuelle, sans chercher à l'amplifier outre mesure, et s'efforce d'en parler avec la même liberté que les mecs.

Des morceaux viraux sur les réseaux

Cette démarche a fait le succès de FNF (pour F*ck Ni**a Cheating) et son clip lumineux, en forme d'ode à la sororité. Sur une prod' signée HitKidd, Glorilla débite son refrain largement agrémenté de phases accrocheuses : "I'm F-R-E-E, f*ck ni**a free (F*ck 'em) / That mean I ain't gotta worry 'bout no f*ck ni**a cheatin' (Woo) / And I'm S-I-N-G-L-E again (Yup) / Outside hanging out the window with my ratchet-ass friends (Let's go!)" (Je suis L-I-B-R-E, p*tain mec libre ! / J'ai plus à me soucier d'un mec qui m'trompe / **Et je suis C-É-L-I-B à nouveau /À trainer dehors avec mes amies shlags (c'est parti !). Des paroles simples et enthousiastes, auxquelles tout le monde peut s'identifier. Résultat, le morceau a explosé sur les réseaux et son refrain a été scandé par les filles, comme par les mecs.

Depuis, tout s'est enchaîné pour l'artiste de 23 ans. En septembre dernier, son titre Tomorrow, qui avait déjà correctement fonctionné, s'est vu augmenté d'un featuring de qualité : Cardi B. Le couplet de l'autrice de Bodak Yellow a été particulièrement remarqué par le public et c'est aussi le cas du petit pas de danse qu'elle a effectué dans le clip, et qui est devenu viral quelques jours après la sortie de la vidéo sur YouTube.

Avec ces deux morceaux, FNF et Tomorrow 2, Glorilla s'est attirée l'attention des labels. En très peu de temps, elle a ainsi été amenée à signer chez CMG, le label de Yo Gotti, dont le roster comprend notamment 42 Dugg, EST Gee ou Moneybagg Yo.

Pour l'instant, la discographie de la jeune artiste est encore restreinte et depuis son "changement de voix", il n'y a qu'un EP à se mettre sous la dent : Anyway, Life's Great. On attend désormais la suite, qui s'annonce déjà solide. D'autant plus qu'il y a plusieurs raisons d'y croire : elle est nommée aux Grammy pour la meilleure performance rap de l'année 2022 avec FNF et la presse spécialisée ne tarit pas d'éloges à son égard. Enfin, Pitchfork l'a nommée "rookie de l'année 2022" et comment vous dire... On ne pouvait pas être plus d'accord.