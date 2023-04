Grâce à son site, un lycéen fait matcher jeunes et patrons pour trouver un job

« Car le talent n’a pas d’âge » : c’est le slogan de Youngs Job . Une trentaine d’offres de serveurs, de saisonniers agricoles ou encore de vendeurs ont déjà été mises en lignes, à l’attention des moins de 18 ans. Un succès qui s’explique : la saison approche et ces secteurs peinent à recruter. En décembre dernier, il manquait 200 000 postes dans l'hôtellerie-restauration selon le chef Thierry Marx.

Maxence Lamhaut a lui aussi entendu parler de ces pénuries de main d’œuvre. Mais lorsque le lycéen avait cherché un job d’été à Paris l’été dernier avec ses amis, il n’a rien trouvés. « On s’est vite heurté à la peur d’embaucher des mineurs », explique le jeune homme de 17 ans. La raison est très simple : beaucoup pensent que c’est illégal. Or, il est possible de travailler en France dès l’âge de 16 ans, avec une simple lettre d’accord parental ajoutée au contrat. Pour lui, « il y avait quelque chose à faire car on a tendance à stigmatiser les jeunes mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. »

Publicité

Rassurer les employeurs

L’idée lui est alors venue de créer un espace où les mineurs pouvaient postuler et où les employeurs pouvaient trouver des profils intéressants en étant rassuré de la légalité des profils. Sur le site, il y a une simple description de l’emploi, sans précision sur l’identité de celui qui a déposé l’offre. « C’est un choix volontaire. Pour pouvoir travailler quand on est mineur, il faut des autorisations parentales. On ne veut pas que le jeune puisse lui-même contacter l’annonceur et qu’il ne remplisse pas la fiche de travail », explique-t-il. Un moyen pour les employeurs de s’assurer de la légalité des profils recrutés. L’été dernier, il s’est donc lancé dans la création de Youngs Job, qui a vu le jour début avril. Comment cela fonctionne ? On s’inscrit sur l’onglet « je suis jeune » pour soumettre une candidature dans le secteur qui nous intéresse. Le patron, lui, ira cliquer sur « je suis employeur » pour trouver les meilleurs profils.

Le talent n’a pas d’âge

Maxence, qui « a tout appris sur le tas » dont à « s’organiser », met lui-même en relation les jeunes avec les employeurs. Une mission qui représente « entre 1h et 2h de taffe par jour » pour Maxence entre la mise en ligne des offres, les réponses aux mails… le tout en parallèle de sa première STMG. « Je gère une entreprise à seulement 17 ans » reconnait le jeune homme, originaire de Paris.

Si, pour l’instant, Maxence aborde Youngs Job comme « une expérience de vie », il espère bien développer le site. A partir de fin mai, les employeurs devront payer pour publier leurs annonces sur le site, entre 30 euros la semaine ou 150 euros pour un mois. Un moyen de se rémunérer mais aussi d’améliorer le site et de permettre l’automatisation de la mise en relation employeurs – jeunes. Pour celui qui rêve de faire une école de commerce après le bac, « Youngjobs a un bel avenir devant lui.» Un premier pas dans la cour des entrepreneurs donc, qu’il espère, ne pas être le dernier.