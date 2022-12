Gradur fout le seum aux supporters anglais après la victoire des Bleus

Ce samedi 10 décembre, la France disputait le match de quart de finale contre l'Angleterre pour cette Coupe du Monde 2022. Un match qui mettait en avant la grande rivalité footballistique entre les deux pays, que ce soit sur le terrain ou entre les supporters.

Gradur : roi du troll

Avant le match, les supporters étaient déjà déchainés sur les réseaux pour ce quart de finale, hors de question pour la France de se faire éliminer par les anglais. Après un début de match plutôt confiant grâce au but d'Aurélien Tchouaméni, les anglais ont réussi à égaliser, jusqu'à ce qu'Olivier Giroud nous offre cette place en demi-finale. Malgré les efforts de l'équipe anglaise, cette élimination n'a pas été du goût des supporters, et on peut le comprendre.

Surtout que parmi les supporters français, Gradur était là pour assister au match, et surtout pour rappeler aux anglais les raisons de leur défaite. S'il n'a réussi à arriver qu'après le premier but d'Aurélien Tchouaméni car il s'était tromper d'aéroport, Gradur a tout de même pu assister à la suite du match, auquel il était convié par Betclic.

"Where is Harry Kane ?"

C'est la question à laquelle Gradur a essayé de répondre en demandant directement aux supporters anglais. En direct sur sa story Snapchat, Gradur se régale devant les anglais dépités.

Avec la demi-finale France-Maroc dès ce mercredi 14 décembre, on espère ne pas se retrouver dans la même situation que nos voisins anglais...