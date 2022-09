Gradur, PLK et Mister V ont mis le feu à l'UFC Paris

A Paris, ce week-end, avait lieu un combat décisif entre le visage de la MMA française Cyril Gane et l'australien Tai Tuvaisa. Des invités de prestige étaient présents comme PLK, Gradur et Mister V qui étaient à côté et au taquet comme jamais.

On avait déjà vu Ninho, Gradur en début d'année assister à un match et cette fois Gradur y est revenu accompagné. Les deux rappeurs de région parisienne et Mister V ont l'air d'avoir passé une vraie soirée. Quand la victoire a été déclarée pour Gane, ils n'ont pas caché leur joie. Grosse réactions, cris de joie, et grand check entre Gradur et Cyril Gane. Voici quelques moments de la soirée.

Mister V qui dit que la violence ne résout rien avant le début du match :

Dans la publication Instagram on voit la réaction de Gradur qui n'a pas caché sa joie, idem pour Mister V et PLK, on les voit cirer et sauter dans tous les sens. Cette soirée avait l'air d'être une dinguerie.

Gradur qui pète un cable quand Gane gagne met le KO :

Gane a fait son entrée sur Haine&Sex de Gazo

Gane s'est peut-être donné chance en entrant sur le hit de Gazo, en tout cas son entrée était légendaire, surtout maintenant qu'on connait le résultat du combat.