Grammy Awards 2023 : Récap' d'une cérémonie pas comme les autres

C'est la cérémonie de récompenses musicales la plus attendue de l'année. Les Grammy's existent depuis 1958 et continuent de faire rêver tous les acteurs de l'industrie. Si certains artistes continuent de tout rafler, année après année, d'autres arrivent à s'imposer et à glaner leurs premiers trophées. L'édition 2023 a vu des records être dépassés, de beaux hommages être prononcés et des premières récompenses tomber...

Queen B et King Kendrick

Il y'a de ceux qui font de la musique, et ceux qui marquent l'histoire durablement. Beyoncé fait incontestablement partie de cette deuxième catégorie. Avec 4 récompenses obtenues cette année, Queen B porte son total à 32 et devient donc l'artiste la plus récompensée de l'histoire des Grammy's. Devant un certain Georg Solti, chef d'orchestre renommé des années 60. Pas la reine pour rien.

Mais elle n'était pas la seule à marquer d'une encre indélébile sa participation à la cérémonie. Kendrick Lamar a, de son côté, obtenu le trophée du "meilleur album rap de l'année" grâce à son projet Mr. Morale & The Big Steppers. Une 3e récompense d'affilée en autant d'albums qui lui permet, d'ailleurs, d'entrer dans le top 3 des rappeurs les plus récompensés. Derrière Jay-Z et Kanye West, belle perf' !

Première fois

Cette cérémonie a également été marquée par des entrées en matière dans plusieurs domaines. Un premier trophée récompensant l'influence des artistes a été introduit par les Grammy's : le "Dr. Dre Global Impact". Et, spoiler... C'est Dr. Dre lui-même qui l'a remporté. Une prouesse pour le natif de Compton qui n'a rien produit depuis près de trois ans (hormis quelques singles pour GTA). Mais pourquoi pas...

Kim Petra a elle aussi marqué son nom au fer rouge. Elle a remporté "la meilleur performance vocale d'un duo" grâce à son featuring avec Sam Smith. Et elle n'est autre que la première artiste ouvertement transgenre à être distinguée d'un prix dans cette cérémonie majeure.

Faits d'armes

Drake a encore fait du Drake. Pour la petite explication, les artistes doivent eux même soumettre leurs œuvres à l'organisation si ils souhaitent pouvoir être primés. Ce que Drake n'a pas fait cette année. Pourtant, il a bien gagné une récompense. En étant présent sur le morceau "Wait For U", en feat. avec Future, il glane le titre de "meilleure performance rap mélodique de l'année". La tendance est définitivement au télétravail !

Viola Davis a, de son côté, réussi un quadruplé. En étant décernée autrice du "meilleur livre audio" avec "Finding Me : a Memoir", elle devient primée dans les quatre cérémonies majeures, les EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony). Un joli accomplissement pour l'actrice de How to Get Away With a Murder, qui devient la 18e artiste à réaliser cette performance, mais une des seules dans l'ère moderne.

Une scène a également particulièrement marqué les spectateurs. Même s'il n'était nommé pour aucun trophée, Quavo a réalisé un hommage poignant pour son défunt neveu TakeOff, en interprétant son morceau "Without You". Une scène qui a touché le public, encore marqué par la perte d'un artiste aussi influent.

On a déjà très hâte de l'édition 2024 et des surprises qu'elle nous réserve.