Grèves, manifestations : les rappeurs sont-ils trop silencieux ?

Toujours au cœur de l’actualité, la réforme des retraites est l’un des sujets les plus brûlants de cette première partie de l’année 2023. Quand on dresse un premier bilan de la situation, on n’arrive même pas à définir ce qu’elle a de pire : s’agit-il du contenu de la réforme ? de la manière dont elle est imposée au mépris de tout principe démocratique ? ou bien encore de ses conséquences terribles sur le climat social, provoquant grèves, manifestations, amoncellement de déchets dans les rues de Paris, blocages et affrontements avec les forces de l’ordre ? Pour résumer, rien ne va pour personne, c’est la merde à tous les étages de la société, et l’avenir s’annonce encore plus foireux.

Évidemment, comme tout fait de société, ou toute question politique, chaque français a un avis sur la question. Globalement, tout le monde s’accorde à dire que le forcing pour faire passer cette réforme ne peut qu’être l'œuvre d’un démon, mais pour le reste, tout est sujet à débat : les manifestations servent-elles vraiment à quelque chose ? Est-il possible de revenir en arrière et d’annuler la réforme ? Ne vaudrait-il mieux pas serrer les dents et se dire que dans tous les cas, on l’aura profond ? Pourquoi brûler des poubelles quand on peut brûler l’Elysée ? Quel est le meilleur moyen de protester ? La question des retraites sera-t-elle réglée un jour ?

Publicité

Dans tout ce joyeux foutoir, le rap français prend mollement position. Parmi les têtes d’affiche, certains comme Sch ou Booba se sont fendus de messages sur les réseaux sociaux, mais globalement, l’esprit de révolte qui habite la population française ne trouve pas de réel écho dans le monde du rap. Reste à savoir pourquoi les réactions sont si peu nombreuses.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

De l’inspecteur Harry à Kaaris en passant par Stephen King, les grands philosophes de notre siècle s’accordent tous à dire que les avis, c’est comme les trous du cul : tout le monde en a un. C’est d’autant plus vrai à l’heure de l’homo numericus, où chacun a droit à une tribune ouverte sur le monde par le biais des réseaux sociaux. Là où chacun exprimait son opinion à la machine à café, au bistrot ou pendant les repas de famille, cet avis s’exprime désormais via Twitter, Instagram ou Snapchat.

Dans cette grande cacophonie, certains préfèrent laisser les plus experts parler à leur place. C’est potentiellement le cas des rappeurs français, qui, en l’absence de véritable conscience politique, et de maîtrise des tenants et aboutissants de cette réforme, préfèrent se taire plutôt que de s’exprimer à tort. C’est louable, même si on pourra leur reprocher de ne pas utiliser leur influence et leur base d’abonnés pour exprimer un message clair et concis, sans trop entrer dans le détail de la réforme.

On peut également citer ceux qui ne voient pas l’intérêt d’une action aussi peu concrète qu’un simple message sur les réseaux sociaux. Un tiède “non à cette réforme de fils de schmeta” ou un bref “repoussons le Macrondémon” posté entre un message de promo pour un nouveau single et un retweet d’un compte fan peut être considéré comme le niveau zéro de l’engagement. On peut donc comprendre que certains ne veuillent pas communiquer sur ce sujet uniquement pour dire “j’ai réagi, c’est bon ? On peut passer à autre chose ?”. L’engagement a du sens quand il est soutenu par de réelles convictions. Mieux vaut donc peut-être s’abstenir que de tomber dans le pur opportunisme ou la démagogie.

L’absence de sentiment de légitimité peut même freiner les artistes avec de réelles convictions, désireux de s’exprimer. On se rappelle par exemple de Fianso, qui dévoilait l’an dernier ses interrogations face aux caméras de France 2 : "J’aime être un artiste, j’aime proposer du bon aux gens. Je ne sais pas si donner mes positions politiques, religieuses, je ne sais pas, je n’ai pas l’impression d’être à ma place".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Sur le même principe, beaucoup ne soutiennent pas particulièrement les mouvements de grève et les manifestations pour une raison simple : ils ne considèrent pas que ce mode de protestation ait beaucoup de poids face à des institutions sourdes et un gouvernement aveugle. On peut bien entendu leur reprocher de ne pas s’engager plus concrètement, mais certaines dérives récentes nous poussent aussi à relativiser. Mieux vaut un rappeur qui reste muet qu’un autre qui diffuse à des millions de personnes des fakenews, des théories complotistes, des mensonges de Zemmour, ou tout autre type de contenu qui non seulement ne fait pas avancer la cause défendue, mais en plus, jette de l’huile sur un feu que personne ne maîtrise.

On aura beau atténuer autant que possible l’absence d’engagement des rappeurs français, on pourra difficilement nier la disparition progressive de conscience politique chez les rappeurs les plus médiatisés. Si le rap engagé existe toujours, c’est loin d’être celui qui fait le plus vendre. Il faut donc aussi chercher des réponses du côté des auditeurs : pourquoi préfèrent-ils streamer des artistes plus portés sur le divertissement ? L’une des explications se trouve dans la surabondance d’informations dans laquelle baignent chaque jour les utilisateurs des réseaux sociaux : les rappeurs n’ont plus un rôle d’informateurs, comme pouvaient l’avoir leurs aînés dans les années 90, quand le seul moyen de voir le monde était le JT de TF1.

Pourtant, des contre-exemples existent (on pense par exemple à Kalash Criminel), mais globalement, l’engagement tiède chez les têtes d’affiche est le reflet de la conscience politique de nombreux jeunes français : le système est révoltant, mais on ne sait pas vers quelle alternative se tourner, et on ne croit tellement plus en nos représentants qu’on finit par se résigner. Tout au long de son dernier album, Orelsan se positionne comme un citoyen révolté par la société, mais avoue sans détour ne pas savoir se positionner, ne pas maîtriser la moitié des notions dont il aurait besoin pour se sentir crédible dans la revendication, en particulier quand il aborde le sujet des manifestations contre la réforme des retraites .

Si les rappeurs hésitent beaucoup à s’exprimer pour les différentes raisons évoquées tout au long de cet article, certains participent heureusement à des initiatives plus concrètes, qui ont finalement plus de sens qu’un simple tweet. On a par exemple vu Médine aller soutenir les grévistes havrais d’une raffinerie Total, signe que l’engagement du rappeur dans ses textes va bien au-delà de la musique.

La très grosse initiative en lien avec le mouvement contre la réforme des retraites est à mettre au crédit du collectif La Familiale, qui organise ce dimanche 9 avril un concert de soutien aux grévistes , avec un line-up énorme composé de têtes d’affiche d’hier et d’aujourd’hui (Sniper, Hatik, Médine), de gros performeurs (Souffrance, Djado Mado, Double Zulu), de valeurs sûres (Brav, Nasme, Carson) et d’artistes moins exposés. L'événement rapportera quelques milliers d’euros à la caisse des grévistes, mais est-ce qu’il aura un quelconque impact sur l’application des réformes ? Absolument pas, et ce n’est pas le but. Fiasko Gueno, l’un des organisateurs, en est d’ailleurs bien conscient, comme il l’a expliqué au média +33Rap : “Dans l’esprit, tout est en train de se tendre. On apporte la meilleure réponse possible : venez, on se retrouve et on passe un bon moment”. Finalement, le rap a trouvé le bon compromis entre le divertissement et l’engagement.