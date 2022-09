Grosse enquête : on a classé les rappeurs aux cheveux longs selon la qualité de leur crinière

Ok, le rap, c'est bien. La musique, le talent, tout ça, on peut que dire oui. Mais il y a d'autres choses dans la vie, comme par exemple les cheveux. Vous vous en moquez ? Nous, non. On a donc lancé une enquête approfondie et pertinente sur la qualité des chevelures de nos rappeurs préférés. Attention, top 10 des coiffures les plus stylées du rap français.

Orelsan, dixième avec mention du jury

Notre Orel préféré est passé par des phases compliquées, et a pas mal erré dans la recherche de son style capillaire : cheveux rasés, mi longs.... Cependant, il semblerait que le caennais se soit épanoui avec ses 2 mèches blanches qui lui donnent un air de personnage de manga ultra stylé. On reconnaît qu'il y’a du flow, mais on est pas non plus sur un modèle de shampooing.

Joysad à la neuvième place

Un des nouveaux venus du rap, et le style n'est pas son point faible. On valide les belles longueurs du rappeur de Néant, qui lui donnent une vibe bien Jésus-Christ, bien sauveur de l'humanité. Un peu trop de laisser aller cependant pour obtenir une place sur le podium, mais reste que Joysad se défend bien capillairement parlant.

Lomepal, beau huitième

Au-delà du charisme de Lomepal , on ne peut que saluer ses choix en matière de coupes de cheveux, qui lui donnent une dégaine un peu hobo, un look qui fonctionne plutôt bien sur le rappeur de Flip. Après, on pourra dire que c'est un look full natural, sans grosse prise de risque, mais cela lui donne toutefois un petit air prof de philo-poète au bout du rouleau qui n'est pas dénué de charme.

Sopico, septième avec classe

La coupe de Sopico va totalement avec son propriétaire : le rappeur a tout simplement les cheveux d'un guitariste rock, ce qui reste cohérent avec sa musique. On est à mi-chemin entre John Lennon et Jacob de Twilight, deux belles refs capillaires. BG.

Ademo, sixième place avec facilité

La crinière de la moitié de PNL est à son image : simple, toujours propre et soignée. Un beau travail de coiffure, mais rien de très voyant. On reste dans le sobre, sans une seule mèche rebelle : un look aussi léché que les sons du groupe. Petit bémol pour le manque d'originalité.

Luidji, cinquième de qualité

Dans la team dreadlocks, on a Luidji qui représente avec fierté ce style de cheveux mythique. Ses locks sont réalisées avec soin, et stylisées de marnière super moderne pour lui donner un look bien 2022. Résultat, un style arty et charmant.

Lujipeka, quatrième aux portes du podium

Impossible de ne pas citer l'ancien de Columbine, qui arbore avec classe une des longueurs les plus impressionnantes du game. Ce qui est assez magique avec ce dernier, c'est qu'il a les cheveux lisses comme ceux d'une Barbie, et ce sans faire d'efforts. Une capillarité soyeuse à souhait qui rendrait jalouse à peu près toutes les meufs aux cheveux longs.

Jok'Air, médaille de bronze

En troisième place, on a choisi Jok'Air pour sa créativité. Les coiffures du rappeur font penser à celles des artistes américains, tant il met de soin dans son look. Plus que des coupes, ses différentes coiffures sont carrément un moyen d'expression pour le rappeur, et on peut dire que ça fonctionne.

Hatik, médaille d'argent

Impossible de discuter face à la beauté des cheveux d'Hatik , on vous met au défi. Égérie d'une marque de shampoing (Garnier), il a les plus belles boucles du game. Tellement parfaites qu'on le soupçonne de les faire tremper dans du beurre de karité tous les matins et de dormir avec un bonnet. Être BG, c'est du taff, et bravo l'artiste.

SCH, indétrônable premier

Oui, on sait, SCH c'est un très bon rappeur. Mais c'est surtout le français qui a littéralement les cheveux les plus soignés du rap français. À base de balayages incroyables, il traite tellement bien ses cheveux que ces derniers brillent mieux que ceux de la plus stylée de tes potes. Mention spéciale, donc, pour SCH qui a su envoyer balader les dictats de beauté pour soigner son style jusqu'au bout des mèches.