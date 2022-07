GTA 6 : les meilleurs tweets sur les grosses infos qui ont fuité

9 ans après GTA 5, les fans s'impatientent et rêvent d'avoir plus d'infos sur l'un des jeux vidéo les plus attendus de l'histoire. Malheureusement, ce jour est loin d'être arrivé et on ne récupère que des miettes de journalistes, spécialistes... avec des infos souvent peu fiables.

Il y a quelques jours, le très solide journaliste Jason Schreier a dévoilé pas mal d'indices sur les révolutions du jeu et c'est pas de fake news pour le coup (même si il faut toujours attendre l'officialisation de Rockstar). On apprend notamment que le personnage principal devrait être une femme et c'est ça très cool et la ville de Miami devrait être le terrain de jeu des gamers. Des annonces qui ont excité les réseaux et voici une sélection des tweets plus drôles.

Une attente interminable

Un personnage principal féminin ? Meilleure idée

Sans pitié, beaucoup de twittos ont trollé les femmes suite à ces annonces mais on a décidé de ne pas les mettre en avant car on valide fort si le personnage principal est féminin.

Restez bien connectés pour plus d'infos, le jeu devrait arriver courant 2024...