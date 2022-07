GTA 6 : on devrait pouvoir enfin jouer avec une femme et ça c'est la vraie révolution

Au cours de la saga Grand Theft Auto, beaucoup de personnages ont marqué leur empreinte dans le panthéon des "héros" cultes du monde du jeu vidéo. On pense notamment à Carl Johnson a.k.a CJ dans San Andreas mais aussi à Niko Bellic dans GTA 4 et dernièrement Michael, Trevor et Franklin. Et la tradition ne devrait pas déroger dans prochain GTA… Effectivement, il y a de fortes chances pour que les joueurs puissent incarner avec une femme latino-américaine en plus d’un autre personnage encore inconnu. Un bouleversement pour la saga, mais qui a du bon !

Une révolution pour GTA

Énormément d’informations ont circulé ces derniers temps sur à quoi ressemblera le futur jeu vidéo mais beaucoup de ces informations n’étaient que rumeurs ou fake-news. Cette fois-ci, c’est Jason Schreier, un des plus grands journalistes du milieu, qui a dévoilé et confirmé la nouvelle. Il devrait donc être possible pour la première fois d’incarner une femme dans GTA. L’histoire de ce personnage serait directement inspirée de Bonnie & Clyde, le célèbre couple de criminels américains qui ont notamment braqué des banques et tué des dizaines de personnes ensemble dans les années 1930.

Le journaliste Jason Schreier a également dévoilé que la ville de ce prochain GTA 6 serait directement inspirée de celle de Miami et qu’elle contiendrait un univers jouable largement plus élargie que lors des précédentes éditions du jeu. L’objectif de Rockstar Games serait aussi de continuer à agrandir la ville, voire même en implanter d’autres par le biais de mises à jour. Malheureusement, Jason Schreier annonce dans son article publié pour le média Bloomberg que le jeu ne devrait pas voir le jour avant au moins deux autres années. De quoi encore faire patienter les fans de la saga, qui ont déjà l’habitude des attentes interminables.

Contrairement aux nombreuses fake news diffusées ces derniers mois, ces infos sont solides et peuvent être prises au sérieux même si il faudra attendre la confirmation de Rockstar Games, surtout au niveau du délai...