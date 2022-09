GTA 6 : quelles sont les conséquences d'une telle fuite ?

Près d'une heure de jeu. C'est ce qu'a réussi à dérober un hacker à la société Rockstar, éditrice de la mythique série de jeux "Gran Theft Auto". Ce dimanche, les réseaux sociaux se sont enflammés dès la parution de dizaines de vidéos du jeu le plus attendu de la décennie. Ces vidéos confirment des rumeurs qui dataient déjà : la présence d'un personnage féminin notamment. Mais elles apportent aussi et surtout de très nombreuses informations qui étaient encore inconnues. On apprend par exemple qu'il y aura un duo de personnages principaux, à la Bonnie & Clyde, pour ce nouvel opus.

Une ancienne version test du jeu

Selon les insiders du monde du jeu vidéo, les leaks seraient issus d'une ancienne version de GTA 6, datant d'au moins trois ans. Une information confirmée dans un communiqué de Rockstar : "une tierce personne [...] qui a téléchargé des informations confidentielles, incluant des extraits du jeu à un stade précoce de son développement". La version du jeu qui a fuité serait en fait une version test sur PS4, laissant penser que beaucoup d'éléments ont déjà été modifiés depuis.

Un leak qui peut coûter cher

Le hacker a ensuite précisé détenir le code source de GTA 6. Une information qui, s'il était vérifiée, pourrait causer la chute d'une société comme Rockstar. Car le code source, c'est l'ensemble de la technologie développée par Rockstar dans ses jeux. C'est leur trésor, leur secret. Si les codes étaient révélés, cela donnerait l'opportunité de trouver des failles dans le jeu afin de tricher, voire même de recréer un autre jeu semblable. Dans la foulée de ces révélations, un internaute a prétendu avoir acheté ces codes pour la somme de 5 bitcoins, soit près de 100.000$. L'info a ensuite été démentie par le hacker, ce qui laisse imaginer que le soi-disant propriétaire s'est simplement fait arnaquer... Preuve de l'importance que représentent de tels leaks.

Des années de travail mises en péril

Le responsable de cette immense fuite ne semble pas si mal intentionné que ça. Il a en effet indiqué qu'il était prêt à négocier avec Rockstar, si la société pouvait lui offrir une somme à 5 chiffres (10.000$). Un montant qui peut paraître dérisoire lorsqu'on connait le chiffre d'affaire généré par Rockstar. On espère que les deux parties arriveront à s'entendre. Si les codes sources étaient mis en ligne, Rockstar devrait probablement recréer le jeu dans sa totalité. Quand on sait qu'ils travaillent sur GTA 6 depuis près de 10 ans... Autant dire que tout le monde préfèrerait que Rockstar récupère leurs codes.