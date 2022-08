Hamza : ce qu’on sait sur son prochain projet

Hamza n’a pas sorti d’album depuis Paradise, dévoilé en 2019. Il n’a pas totalement disparu pour autant avec notamment les 2 volets 140 BPM sortis en 2020 et 2021, qu’il affirme, pour le média Views, avoir composé sous forme d’ "une parenthèse pour m’amuser". Aucune information n’a été donné sur comment Hamza compte faire son retour et surtout la date, mais on sait certaines choses. On vous dit tout ce qu’on sait !

Un album qui devrait être bientôt terminé

Il avait annoncé en début d'année que nous rentrions dans le " SauceGod Season ". On espère que c'est plus vrai que jamais. D'autant plus qu'une conversation avec Ponko, son producteur phare, a été dévoilée en mai, dans laquelle il est annoncé que l'album était bientôt prêt. Plus de 3 mois plus tard, espérons que le projet est bouclée !

Pas de drill

Après la sortie de 140 BPM 2, Big H a suscité quelques avis mitigés dû à la présence unique de productions drill (comme le nom du projet l’indique). Certains jugent le courant musical dépassé et le reprochent à Hamza. Mais les non convaincus devraient être ravis puisque le prochain projet n’aura aucune instrumentale drill. C’est Ponko qui a annoncé la nouvelle :

Pas mal de feats coffrés

On sait l’amour qu’à Hamza à partager son art avec d’autres artistes et bien ce qu’il a continué de faire cette année. Notamment présent en 2022 sur les derniers albums de Tiakola, Vald, Kalash ou encore Dadju, de nombreux feats ont été annoncés mais sans jamais être dévoilés. Impossible de savoir si ces collaborations seront présentes dans un projet du H mais en tout cas, certaines le seront ! On vous offre une petite liste des artistes avec qui on sait qu’Hamza a featé :

ZKR :

Offset :

Kekra :

Jaden Smith :

Ashe 22 :

La Fève :

Damso (story Insta d'Hamza en studio avec Ponko et le rappeur belge) :

Hamza story Instagram x Damso Ponko - Hamza

Sfera Ebbasta (3 feats) :