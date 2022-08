Hamza, Tayc, MHD.... : ces artistes français qui s'exportent à l'international

Dans la musique notamment dans le rap game, on assiste à de belles rencontres musicales, au mélange des genres aussi parfois, sur des collaborations et les artistes français ont pu nous offrir de belles pépites. On repense à Booba x Akon, ou encore Lacrim qui a featé avec le gratin du rap US soit Rick Ross, French Montana, 6ix9ine ou encore Kaaris x Future... D'ailleurs des nouveaux morceaux arrivent, ou sont annoncés, petit récap :

Tayc x Jason Derulo

Annoncé par Tayc, le roi de l'afrolove nous prépare un featuring avec Jason Derulo avec le morceau "No, no, no" pour ce 19 août. On sent la pépite estivale au vu du cours extrait dévoilé par Tayc :

Hamza x Offset

Le rappeur belge sait plus que tout faire plaisir à nos oreilles. Il a actuellement LE tube de l’été, Fade Up , en collaboration avec SCH et le Sauce God ne souhaite absolument pas s’arrêter là. Lors du festival des Ardentes, Hamza a tout bonnement joué sur scène un featuring avec Offset, rien que ça . Un extrait bien chaud qui n’aura pas mis bien longtemps avant de tourner partout sur les réseaux. Maintenant Hamza on t’en supplie, faut que ça sorte bientôt.

MHD x Rosalía

C'est une nouvelle qui est fraîchement tombée, le prince de l'afrotrap MHD va s'associer à la chanteuse espagnole Rosalía