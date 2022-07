Hamza x Damso : à quand l’album commun ?

Impossible de passer à côté de ces deux géants que sont Hamza et Damso . Invités sur une grande partie des récents projets francophones, les rappeurs belges ont su sans aucun doute imprégner le game de leur univers.

Il suffit juste de regarder les Charts pour comprendre le véritable impact qu’ils ont… Big H occupe actuellement la cinquième place du top singles avec Fade Up en featuring avec SCH et le producteur Zeg P, tandis que Dems est deuxième avec le titre Bodies présent sur le dernier projet de Gazo. Les deux rappeurs, étant amis de longue date, n’ont d’ailleurs pas hésité à collaborer à plusieurs reprises entre eux. Pour citer quelques featurings, il y a le titre Slow sur l’album Zombie Life d’Hamza sorti en 2016, le morceau God Bless ou plus récemment BXL ZOO disponible sur QALF Infinity, dernier projet en date du rappeur anciennement signé chez 92i. Mais une nouvelle photo postée hier soir en story par Hamza où on peut voir Damso et le producteur Ponko nous pousse de plus en plus à croire à ce projet commun.

Ok, mais l’album commun c’est pour quand ?

Sortir beaucoup de titres ensemble c’est bien, mais un album commun c’est mieux ! D’autant plus qu’on sait dorénavant que la recette marche exceptionnellement bien. Cette idée d’album commun entre Hamza et Damso n’est d’ailleurs pas inventée de toute pièce par Mouv’, puisque le SauceGod avait déjà abordé le sujet en février 2021 lors d’une interview pour Le Parisien :

“Oui, cela pourrait se faire, sourit-il. On en a déjà parlé tous les deux et c’est un projet que l’on fera. Reste à trouver le temps. D’autant que nous avons déjà beaucoup de titres enregistrés qui dorment…”

Hamza le confirme, beaucoup de titres sont déjà coffrés, et visiblement les deux rappeurs ne s’arrêtent pas pour autant de collaborer. Reste à savoir maintenant si cette session studio était pour un potentiel prochain projet du Big H, lui qui a récemment record avec La Fève, Offset, ou encore Jaden Smith.

Dans tous les cas, cet album commun devrait voir le jour tôt ou tard. Il faut dire que ceux qui apprécient particulièrement l’exercice ont récemment été bien servis… Avec la sortie d’Horizon Vertical de Vald et Heuss l’Enfoiré, de Riyad Sadio de Freeze Corleone et Ashe 22 ou encore dernièrement le très sombre SVR de Kalash Criminel et Kaaris, les albums communs se font une plus grosse place dans l’industrie. Il ne nous reste plus qu’à attendre le jour où les deux rois belges décideront d’appuyer sur la gâchette pour éteindre le game..