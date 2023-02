Harry Potter : les joueurs partagés entre la hype et le boycott d'Hogwarts Legacy

L’une des forces de la saga Harry Potter réside dans la fidélité et l’engagement de sa fanbase pour la faire vivre et la défendre. La série littéraire axée autour du jeune sorcier s’est achevée il y a 16 ans (eh oui, déjà !) mais le succès des films Les Animaux Fantastiques, qui se déroulent dans le même univers, et la prolifération de boutiques spécialisées sur les objets dérivés de la saga prouvent que les fans sont toujours au rendez-vous.

Des propos problématiques

Forcément, la sortie d’un nouveau jeu se déroulant dans le monde des sorciers avait tout pour exciter les gamers adeptes d’Harry Potter. D’autant plus que les premières images de gameplay dévoilées le mois dernier semblaient prometteuses. On y découvrait un monde ouvert et immersif prometteur et des graphismes de qualité.

Seulement voilà, J.K. Rowling est bien plus clivante que son œuvre. Depuis quelques années, son image est écornée par ses prises de position au sujet de la communauté LGBT+. Tout ce qui se rapproche, de près ou de loin, à son œuvre est susceptible de provoquer un appel au boycott, comme c’est aujourd’hui le cas avec le jeu vidéo Hogwarts Legacy.

Dans l’émission Rezo , Ngiraan Fall et Laurence Méride sont revenus en détails sur les raisons de ce boycott :

Le jeu sortira ce vendredi 10 février et il est décrit par une partie de la communauté gaming comme l’une des sorties majeures de l’année. Reste à voir maintenant si le mouvement de boycott sera capable d’éteindre la flamme des Potterheads…