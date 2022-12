Hip Hop Symphonique 7 : c'est bientôt l'heure...

L'attente touche bientôt à sa fin... D'ici quelques jours, vous pourrez écouter la septième édition de Hip Hop Symphonique, enregistrée le 16 novembre dernier à l'Auditorium de Radio France. Cette année encore, des artistes de renom ont défilé devant l'Orchestre Philarmonique de Radio France et le band The Ice Kream, dirigés par Issam Krimi et la direction d'orchestre de Dylan Corlay : Gazo, Fresh, Kalash, Fianso, Soprano, Berywam, Bianca Costa, Chilla, Davinhor, Le Juiice, et Vicky R !

Avec ce concert enregistré en public et dont les places sont parties en quelques minutes, Mouv', l'Adami et la Direction de la Musique et de la Création de Radio France témoignent à nouveau leur soutien à la culture et à la création. Temps fort de cette fin d'année, Hip Hop Symphonique n'aura jamais offert une programmation aussi étoffée : pas moins de 14 rappeurs et rappeuses, 43 musiciens et musiciennes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, un chœur gospel et les 10 musiciens du live band The Ice Kream.

Des rendez-vous à ne (surtout) pas manquer

Alors rendez-vous le vendredi 30 décembre sur l'antenne de Mouv' pour une diffusion inédite de Hip Hop Symphonique #7, de 7h à 17h ! Et pour faire monter la température, Mouv' te proposera un récapitulatif des meilleurs moments des éditions précédentes, du lundi 26 décembre au jeudi 29 décembre, à partir de 17h .

Et pour le rendu en images, rendez-vous sur Canal + le mercredi 11 janvier à 21h, pour la première diffusion TV inédite de ce concert d'exception. Retenez bien la date !