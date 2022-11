Hip Hop Symphonique 7 : la billetterie est ouverte !

Jamais HIP HOP SYMPHONIQUE n’a offert une programmation aussi étoffée : pas moins de 14 rappeurs et rappeuses et toujours 43 musiciens et musiciennes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et les 10 musiciens du live band The Ice Kream se produiront sur la scène de l’Auditorium face à un public de 1200 personnes.

Cette nouvelle édition s'enrichit d'une rencontre artistique inédite entre le groupe de beatbox Berywam, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et The Ice Kream, de la présence de danseurs, d'une danseuse étoile, d'un chœur gospel et de la participation exceptionnelle de Jean-Pascal Zadi.

Avec une line-up composée de Berywan, Fianso, Fresh, Gazo, Kalash, Soprano, Chilla, Bianca Costa, Davinhor, Le Juiice et Vicky R, la septième édition du Hip Hop Symphonique s'annonce très riche.

