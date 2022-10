Hip Hop Symphonique : découvrez le line-up de l'édition 7

Jamais HIP HOP SYMPHONIQUE n’a offert une programmation aussi étoffée : pas moins de 14 rappeurs et rappeuses et toujours 43 musiciens et musiciennes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et les 10 musiciens du live band The Ice Kream se produiront sur la scène de l’Auditorium face à un public de 1200 personnes.

Cette nouvelle édition s'enrichit d'une rencontre artistique inédite entre le groupe de beatbox Berywam, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et The Ice Kream, de la présence de danseurs, d'une danseuse étoile, d'un chœur gospel et de la participation exceptionnelle de Jean-Pascal Zadi.

Les artistes

REINES - "AHOO"

Cinq artistes françaises, Chilla, Bianca Costa, Davinhor, Le Juiice et Vicky R sont réunies autour d’un projet qui sort du lot. Une rencontre initiée pour la sortie du film documentaire “Reines, pour l'amour du Rap” sorti sur Canal+, dans lequel on découvre les coulisses de la fabrication d’un titre inédit. Un clip tourné à L’Olympia et un titre tubesque sont sortis comme aboutissement et bande-annonce de cette aventure unique. Pour Hip Hop Symphonique elles seront une nouvelle fois exceptionnellement réunies !

BERYWAM

Le groupe de beatbox BERYWAM, originaire de Toulouse, composé d’un quatuor (Beatness, Rythmind, Wawad et Beasty), est actuellement Champion du Monde en titre de BeatBox par équipe. Outre leurs propres tournées qui les a emmené aux quatre coins du globe, ils ont fait plusieurs tournées de zénith avec BigFlo & Oli, qui leur a permis également de se produire à l’Accor Arena (20 000 pers.) et à la U Arena (30 000 pers.) à Paris, mais aussi à deux reprises au Stadium de Toulouse (60 000 pers.) Ils ont également participé à plusieurs émissions télé dont America’s Got Talent en 2019, finissant en quart de finaliste (Top 20), en ayant l’audition la plus visionnée avec plus de 120 millions de vues.

FIANSO

Sofiane Zermani, connu sous les noms de scène Sofiane ou Fianso, est originaire du Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis. Personnage hors du commun de par la multitude d’activités qu’il exerce et dans lesquelles il excelle depuis plusieurs années, il cumule les casquettes de chanteur/rappeur, acteur, comédien, animateur, producteur et éditeur dans l’industrie musicale, producteur dans l’industrie cinématographique, chef d’entreprise, conférencier. 4 albums certifiés disque de Platine, son dernier album « La Direction » est certifié disque d’Or. C’était impossible, alors il l’a fait !

FRESH

Chanteur belge originaire du Congo vainqueur de la Nouvelle École sur Netflix du jour au lendemain, ses réseaux sociaux s’affolent. Le 1er juillet est sorti son tout premier EP 5 titres, “Bientôt à l’Abri” et son premier album « A l’Abri » est attendu le 28 Octobre 2022. Polyvalence, liberté et vérité sont ses forces. Une chose est sûre, Fresh la Peufra n’a pas fini de nous surprendre.

GAZO

Gazo s’est incontestablement imposé comme le nouveau phénomène du rap français !

Le rappeur est suivi par près de 845 000 personnes sur instagram, tandis que ses vidéos cumulent plus de 280 millions de vues. À cela, s'ajoute également une discographie exigeante, courte et pourtant remplie à ras bord de bangers, de punchlines percutantes et de productions héritées de la drill. Résultat : un premier album certifié disque de platine en moins d'un an (DRILL FR).

KALASH

Rappeur et chanteur originaire de Martinique, en 2016, son album " Kaos " reçoit de nombreuses récompenses et se classe directement à la 2e place du top albums français, et devient disque d'or la même année. Avec son titre " Mwaka Moon " issu de son 4e album, Kalash a battu des records : plus de 6,35 millions de streams en 6 jours, 292 millions de vues sur YouTube. Diamant en France et Or en Belgique et en Italie. De la Martinique à la capitale française, on n'a décidément pas fini d'entendre parler de cet artiste aux multiples facettes qui bat tous les records.

SOPRANO

Vingt ans de carrière, d’innombrables certifications, des stades Vélodrome plein à craquer… Avec son CV, Soprano pourrait parfaitement se contenter d’aligner les albums sans la moindre prise de risque artistique. 4ème français le plus populaire en 2020 derrière Jean-Jacques Goldman, Omar Sy et Jean-Pierre Pernaut, il est devenu une institution. Avec "Chasseur d’étoiles", son sixième album en solo, Soprano livre le projet le plus conceptuel de sa carrière, à des années-lumière de sa zone de confort.

Direction artistique

ISSAM KRIMI

Issam Krimi est un pianiste, compositeur et producteur de musique. En artiste comme en producteur, son talent est sollicité par les plus grands artistes de hip hop. De Ninho à Soprano, d'IAM à MC Solaar, de Bigfo & Oli, Lomepal, Oxmo Puccino, à Gaël Faye... nombreux sont les artistes de rap à avoir bénéficié de ses arrangements et productions à l’écriture rare, synthèse réussie de sa formation classique, de son parcours de jazzman et de sa grande culture pop et hip hop.

Issam Krimi fait partie de ces nouveaux acteurs de la vie musicale française, Producteur de créations innovantes avec sa société ELEGANT PEOPLE, Président de la Guilde des Artistes de la Musique (association représentatives des artistes français auprès des institutions nationales et internationales), ancien membre du conseil d'administration du Bureau Export de la Musique, rédacteur de tribune dans la presse sur les sujets musique & numérique, il a le souci d'une économie au service de la création, de ses créateurs et de valeurs humanistes à travers le monde.

Un concert intégralement chansigné

Une nouvelle fois, le concert est ouvert au plus grand nombre, notamment à un public sourd et malentendant, chansigné et traduit en langue des signes, en collaboration avec la Délégation à l’égalité des chances de Radio France.

L’interprétation en chansigne est assurée par le collectif INTEGRAAL composé de Douboukan, Elodia, VinzSlam et Erremsi.

L’interprétation de concert en langue des signes, appelée aussi chansigne de reprise, consiste à traduire et interpréter en live des œuvres musicales déjà existantes. Une pratique complexe qui nécessite une excellente maîtrise de la langue des signes, des langues vocales, des techniques traductologiques, la capacité à adapter les œuvres musicales d'une culture à une autre en rythme, tout en respectant l’intention de l’artiste.

Les co‐producteurs

Mouv’ est la radio la plus jeune de France, musicale et ancrée dans la culture et la génération internet, développant des contenus musicaux, divertissants, pédagogiques et informatifs adaptés aux usages du public jeune.

L’Adami, société de services aux artistes-interprètes : gestion des droits, défense des intérêts, aide financière aux projets et accompagnement de carrière.

La Direction de la musique et de la création de Radio France a pour mission de concevoir, d’impulser et d’animer la politique culturelle et artistique de Radio France en vue d’affirmer le rôle d’acteur majeur de la musique, de la culture et de la création de Radio France et de faire rayonner son offre auprès du plus grand nombre.

L'Orchestre Philarmonique de RadioFrance Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, l’Orchestre Philharmonique de Radio France s’affirme comme une formation singulière dans le paysage symphonique européen par l’éclectisme de son répertoire, l’importance qu’il accorde à la création (plus de 25 nouvelles œuvres chaque saison), la forme originale de ses concerts, les artistes qu’il convie et son projet artistique, éducatif et citoyen.

Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko Franck – son directeur musical depuis 2015 – un porte-drapeau à la hauteur des valeurs et des ambitions de l’orchestre, décidé à faire de chaque concert une expérience humaine et musicale. Son contrat a été prolongé jusqu’à septembre 2025, garantie d’un compagnonnage au long cours. Myung-Whun Chung, Marek Janowski et Gilbert Amy l’ont précédé. Barbara Hanniganest sa Première artiste invitée pour trois saisons.

L’Orchestre Philharmonique partage ses concerts parisiens entre l’Auditorium de Radio France et la Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs régulièrement en tournée en France et dans les grandes salles internationales (Philharmonie de Berlin, Isarphilharmonie de Munich, Elbphilharmonie de Hambourg, Konzerthaus de Vienne, NCPA de Pékin, Suntory Hall de Tokyo…).

Les concerts du Philhar sont diffusés sur France Musique et nombre d’entre eux sont disponibles en vidéo sur le site francemusique.fr et sur ARTE Concert. Avec France Télévisions, le Philhar poursuit ses Clefs de l’orchestre animées par Jean-François Zygel à la découverte du grand répertoire, et la captation de grands événements. Aux côtés des antennes de Radio France, l’orchestre développe des projets originaux qui contribuent aux croisements des esthétiques et des genre dont le Hip Hop Symphonique sur Mouv’. Conscient du rôle social et culturel de l’orchestre, le Philhar réinvente chaque saison ses projets en direction des nouveaux publics avec notamment des dispositifs de création en milieu scolaire, des ateliers, des formes nouvelles de concerts, des interventions à l’hôpital, en milieu carcéral et des concerts participatifs… L’Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck sont ambassadeurs d’UNICEF France.

HIP HOP SYMPHONIQUE est diffusé depuis l’année dernière sur Canal+ et myCANAL. Cette 7e édition sera à retrouver ultérieurement sur Mouv' et en prime time en janvier sur Canal+. Le concert est gratuit et ouvert à tous. L’ouverture de la billetterie sera communiquée prochainement sur Mouv' et ses réseaux.