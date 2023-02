Holocène festival 2023 : découvrez la nouvelle ère !

Au sein du complexe Alpexpo-Summun de la ville, c'est 15 000 festivaliers qui se réuniront pour voir plus de 25 artistes sur 3 scènes différentes. Holocène festival est devenu en 4 éditions un rendez-vous incontournable des musiques actuelles de la jeunesse Rhône-Alpine. Depuis sa création en 2017, il a su rentrer dans le cœur du public, des artistes et des producteurs,

Une programmation pointue

Le festival propose deux belles soirées regroupant des artistes reconnus nationalement et émergents. Le vendredi 3 mars avec Zola, Malaa, Lorenzo, NTO, Feder, Youv Dee, Chilla, Bagarre, Ouai Stéphane, Train fantôme, Chéri, JJ Lova et le samedi 4 mars avec Niska, Josman, Tiakola, Ziak, Ellen Allien, Partiboi69, Viper Diva, Oxia, Mouse Party X Mehdi Maïzi, HDX, Tauceti, Gérard Baste & The slip squad.

Plus d'informations sur la page Facebook de l'événement et sur la billetterie de Holocène Festival .