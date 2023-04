Homophobe, anti-IVG et climatosceptique... Le propriétaire de Coachella ternit l'image du festival

En l'espace d'une vingtaine d'années, le festival américain Coachella s'est imposé comme l'un des évènements les plus hype et les plus scrutés au monde. À chaque édition, plusieurs dizaines de milliers de personnes du monde entier s'y rendent pour profiter d'une programmation réunissant le gratin de la musique internationale.

Ces dernières années, il s'est aussi présenté au monde comme un événement progressiste, faisant la part belle aux artistes issus de la communauté LGBT+ et défendant les droits de ces communautés. Ce vendredi 14 avril, la chanteuse belge Angèle a d'ailleurs représenté avec succès l'Europe et la francophonie dans le désert californien. Elle en a aussi profité pour brandir un drapeau LGBT.

Un festival "hypocrite" ?

Pourtant, des critiques ont émergé à propos de la présence de la chanteuse sur le festival, prétendant que Coachella était un événement "hypocrite" et même homophobe... Dans l'extrait ci-dessus de l'émission Rezo, Laurence Méride et Ngiraan Fall ont expliqué le pourquoi du comment de ces accusations...

