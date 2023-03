Houdi : nouveau "chouchou des auditeurs" en 2023 ?

Le rap n'a jamais été aussi vivant et chaque année (voire même chaque mois...) draine son lot de nouveaux rappeurs, d'énergie originale et d'artistes impétueux déterminés à prendre le monde. Une flopée de nouveaux blazes circulent déjà depuis début 2023 mais l'un d'entre eux a particulièrement résonné dans la sphère rap FR : celui d'Houdi.

Il serait facile de s'arrêter à son apparence et de conclure qu'un rappeur cagoulé de plus n'était pas forcément nécessaire dans le paysage musical... Sauf que sur une année de carrière à peine, Houdi a démontré qu'il était bien plus qu'un artiste masqué.

Drôle de rookie

Le jeune Seine-et-Marnais n'a que 21 ans mais il est déjà l'auteur d'une discographie fournie : une farandole de singles et quatre EP dont le dernier, La Folie des Grandeurs, est sorti ce vendredi 3 mars. Si l'écoute rapide et distraite de quelques-uns de ses projets peut déjà s'avérer intriguante, la musique d'Houdi révèle sa vraie saveur à l'écoute attentive de ses lyrics. La plupart de ses morceaux sont truffés de phases drôles et révèlent un sens de l'humour marqué, sans toutefois pencher du côté de la parodie ou de la construction d'un personnage (une critique que l'on adresse parfois à Lorenzo ou à Ziak, par exemple).

Du rap drôle, ça vous laisse sceptique ? Très bien, on ne résiste de toute façon pas à l'envie de vous dresser un rapide florilège de ses rimes les plus golri :

"Quand j'me suis péta avec un nain / J'ai failli perdre, il était grave vif"

"Elle aime pas les mecs parfaits ? / Ça tombe bien, j'ai pas d'qualités"

"Maman, elle croit qu'elle m'connait par cœur / J'suis une merde, elle a pas remarqué"

"C'est une michto, j'aime bien / Au moins, elle m'fait des compliments"

"J'vendais d'la drogue dans l'bat / J'avais du rap de ient-cli dans les écouteurs"

"La place de la femme, c'est grave dans mon cœur / J'm'en fous si elle sait pas cuisiner, freestyle j'peux t'faire halluciner"

"On aime les raclis qui vendent du shit / Elles savent se battre, ça nous rassure"

Et on pourrait continuer comme ça longtemps... Et même si ce n'est pas le seul secret de la musique d'Houdi, l'humour qu'il insuffle à ses morceaux donne l'effet d'un véritable vent de fraîcheur dans un paysage rap français souvent très premier degré et parfois trop orienté égo-trip, au risque de provoquer la lassitude de certains auditeurs.

"Je fais de l'humour musicalement parce que je peux me le permettre, vu que je suis grave fort... Mais c'est surtout parce que je reste naturel dans ma musique : j'suis comme dans la vraie vie, j'suis une galère !", nous confie Houdi par message.

On pourrait aussi parler de sa communication sur les réseaux, qui n'a pas grand chose à envier aux CM de Burger King ou de Netflix, mais c'est encore un autre sujet...

Une technique affûtée

Sur le plan purement musical, Houdi démontre aussi une solide maîtrise technique au vu de sa jeune carrière. Il nous assure que ça ne fait qu'un an "tout pile" qu'il rappe, mais lorsqu'il énumère les artistes qu'il a écouté plus jeune, on imagine facilement comment il a appris à construire des schémas de rimes costauds et alambiqués : Alpha Wann, Nekfeu, Lesram, La Fève, Népal ou encore PSO Thug ou XV Barbar... Evidemment !

Il y a un mois à peine, il avait d'ailleurs publié un EP intitulé GRHÜNT #77, et dévoilé un clip reprenant le concept des légendaires sessions freestyle Grünt, parfois considérées par certains comme un sésame pour entrer dans le prestigieux cercle des kickeurs de haute-voltige et autres rappeurs techniciens...

Une palette de mille couleurs

Jean Morel, fondateur du média Grünt, avait d'ailleurs validé la démarche alors qu'il était de passage chez Mouv' :

"L'idée créative est trop bien ! Ils ont même galéré à trouver les mêmes bonnettes et tout pour que ça ait la même gueule que nos productions... Méga golri ! [...] Houdi franchement, il a des morceaux qui me giflent. J'aime beaucoup quand il est dans un univers two-step, il le fait vraiment bien. Il a une palette tellement large que je me demande : mais où il va le frérot, maintenant ?"

La palette d'Houdi est effectivement plus que variée : du boom bap à la trap plus classique, en passant par la two-step ou des morceaux plus chantés, voire dans un délire "lover".... Il y a de quoi faire. "J'kiffe faire de la musique et j'me suis mis dans une position où je peux tout faire. Ceux qui m'écoutent vont faire l'effort de comprendre le délire, même si musicalement, ça ne leur parlait pas à la base", estime l'intéressé.

Bref, comme il le dit lui-même dans sa bio Instagram, Houdi est "un rookie qui rookise" et qui fait surtout feu de tout bois. Il avait d'ailleurs commencé à faire un peu de bruit lors du Freestyle Contest organisé par Dosseh à l'occasion de la sortie de son album Trop tôt pour mourir. "On m'a inscrit sans me prévenir", s'amuse-t-il avant d'ajouter que rapper en live, cagoulé, s'apparente à "un cauchemar, vraiment !" Il avait tout de même fait forte impression, malgré sa défaite en finale contre l'Orléanais Kennedy, et la plupart de ses phases avaient fait mouche auprès d'un public bouillant d'énergie.

Depuis la sortie de dernier EP, La Folie des Grandeurs, les retours élogieux ne cessent de pleuvoir et le nom d'Houdi de trouver un écho dans les tweets de nombreux acteurs et observateurs de l'industrie... De quoi nous donner envie de scruter ses prochains mouvements pour le reste de l'année. Même si Houdi a déjà une idée précise de la suite des événements : "Suite logique à mon avis : je gère trop bien ma structure et on va faire un million de streams sur l'EP en une semaine. J'en attends pas moins. Et à la fin de l'année, un million d'auditeurs. Source : moi."