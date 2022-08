"House of The Dragon" réalise le meilleure démarrage d'une série sur HBO

Après avoir vu le succès fou que Game of Thrones a remporté tout au long de ses huit saisons, les amateurs de séries s'attendaient à une réponse similaire pour la nouvelle série préquelle de la franchise, House of the Dragon, dont la première a eu lieu ce dimanche 21 août.

Carton plein !

Comme le rapporte Variety , le premier épisode a battu un record majeur chez HBO, faisant de House of the Dragon, la plus grande première de série de l'histoire de la plateforme avec une audience de 9,986 millions de téléspectateurs sur les plateformes et HBO Max aux États-Unis.

Lorsque GOT a partagé son premier épisode en 2011, il a obtenu une audience de 2,22 millions de téléspectateurs, il est donc évident que la fanbase de l'adaptation a considérablement augmenté au fil des ans. En dehors des États-Unis, House of the Dragon a également connu "le plus grand lancement de série sur HBO Max aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique".

Bien que l'épisode initial de la nouvelle émission ait connu un succès fou, les chiffres ne sont pas comparables à ce que le final de la série GOT a réalisé en 2019, rassemblant 19,3 millions de téléspectateurs (y compris les chiffres du streaming).

En plus d'être le meilleure démarrage pour une série de l'histoire de HBO, House of the Dragon est officiellement la première de série la plus regardée de 2022, dépassant Stranger Things 4.

Pour l'instant, House of the Dragon n'a pas encore reçu le feu vert pour une deuxième saison, mais si le reste des épisodes est aussi réussi que le premier, il ne faudra certainement pas attendre longtemps avant que les choses se confirment.