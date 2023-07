Hustle : quand le rap français fait son ode à la débrouillardise

Parfois glorifié ou parfois dépeint comme un mode de vie dangereux et usant, une chose est sûre : le hustling, c’est tout un art. Entre vente de drogue, jeux à la sauvette et arnaques en tout genre, le « hustle » désigne cet état d’esprit caractéristique des débrouillards américains prêts à tout pour se sortir d’une condition de vie difficile en générant de l’argent, et ce, peu importe les moyens. Fermement installé dans le gangsta rap américain depuis le début des années 2000, le terme s’est peu à peu exporté de l’autre côté de l’atlantique, et ce, jusqu’à se voir adopté par les scènes rap francophones. Focus sur le mode de vie hustle et ce qu’il raconte du rap d’aujourd’hui, d’hier et de demain.

"Everyday I’m Hustlin"

Si vous avez lu ce sous-titre en pensant au célèbre gimmick d’un certain Rozay, plus connu sous le nom de Rick Ross, le hustling vous dit très probablement quelque chose. Omniprésent dans le vocabulaire du gangsta rap américain, le hustler, c’est cette personne, souvent issue des quartiers populaires des Etats-Unis, qui régit sa vie autour d’un objectif bien précis : faire de l’argent. Beaucoup d’argent, et ce, via tous les moyens possibles. Si certains font le choix des arnaques aux dés truqués, des vols à la sauvette ou d’autres petits larcins en tous genres, d’autres voient les choses en grand et vendent par exemple du crack en gros, des armes ou vont même jusqu’à monter des business frauduleux. Et ce, peu importe les risques. Avec comme seul moteur la féroce envie de s’extirper d’un milieu social difficile et sclérosé par les crises économiques, les hustlers trouvent dans la débrouillardise plus ou moins légale un moyen efficace de générer de l’argent rapidement, et ainsi, de pouvoir espérer prendre un jour l’ascenseur social pour s’extirper de leur condition.

Pourtant, lorsque l’on se penche sur les définitions établies de hustler, bon nombre de dictionnaires anglophones réduisent le terme au simple rang d’arnaqueur. Mais le hustle, c’est bien plus qu’une pratique frauduleuse : c’est un mode de vie, et bon nombre de rappeurs américains détaillent cette mentalité au travers de leurs morceaux depuis le début des années 2000.

Tandis que certains vont jusqu’à adopter le terme dans leur nom de scène, comme c’est le cas pour le regretté Nipsey Hussle, d’autres semblent avoir articulé l’entièreté de leur musique autour du hustling, et content au travers de chacun de leurs morceaux les chroniques des débrouillards à la mentalité d’acier. C’est évidement le cas de l’incontournable Rick Ross, qui dès ses débuts rencontre un énorme succès : à la sortie de son premier single Hustlin’ en 2006, le titre se hisse à la 54ème place du Hot 100, décroche un disque de platine et érige instantanément Rick Ross au rang de star du rap américain. Dans son morceau entêtant au sample répétitif et aux percussions trap appuyées, le rappeur conte non sans un peu d’exagération son mode de vie hustler, et raconte au travers d’une bonne dose d’egotrip ses différents moyens d’amasser de l’argent rapidement tout en faisant l’éloge d’un mode de vie rapide et luxueux.

En empruntant d’ailleurs son nom au célèbre trafiquant de cocaïne Rick "Freeway" Ross, connu dans les années 80 pour avoir noyé Los Angeles sous les tonnes de cocaïne transformée en crack, le rappeur s’est dès ses débuts construit un personnage de dangereux trafiquant de drogue, prêt à tout pour de l’argent, et a passé plus de 15 ans à raconter au fil de ses rimes les tenants et les aboutissants d’un tel mode de vie. C’est également le cas de son grand adversaire avec qui Rick Ross a eu plusieurs clashs à l’ampleur assez importante, un certain 50 Cent : lui aussi érigé comme un pilier du gangsta rap américain des années 2000, le rappeur new-yorkais s’est également installé comme l’un des rappeurs ayant le plus contribué à populariser le mode de vie hustle. Et il a de quoi : en ayant commencé à vendre de la drogue à l’âge de 10 ans dans le Queens pour subvenir aux besoin de sa famille, le jeune Curtis Jackson reçoit au cours d’un altercation une balle dans le corps, et se retrouve hospitalisé à l’âge de 25 ans. C’est là, en 2000, qu’il commencera sa carrière musicale et qu’il endossera le costume de 50 Cent, ce rappeur aux textes cru et percutants qui conte dans ses morceaux viraux ses quelques 15 années de débrouillardise dans la rue, livré à lui-même.

Au vue de la véritable explosion de Rick Ross et 50 Cent dans les années 2000, dignes héritiers d’un gangsta rap cru et violent né sur les côtes des Etats-Unis dans les années 90, le terme hustler et tout ce qu’il en découle se propage alors de plus en plus rapidement sur tout le territoire américain, et s’immisce dans les textes de bon nombre de rappeurs inspirés par les histoires de la rue, qu’elles soient dépeintes ou glorifiées. Alors, au vu de l’influence mondiale qu’ont eu ces monuments du rap américain, il était évident que le rayonnement du hustle allait traverser les frontières, et ce, jusqu’à s’installer durablement de l’autre côté de l’atlantique.

Hustlers en Français

Si le terme hustler semble s’être véritablement installé dans le rap français à partir de la moitié des années 2010 seulement, il est certain que les histoires de survie urbaine et de débrouillardise se racontent bien évidemment depuis les premiers pas du rap en France. De Booba à Oxmo Puccino en passant par Pit Baccardi et bon nombre d’autres monuments du rap français des années 90, le rap en France s’est toujours raconté au travers de ses histoire de deal, de trafic, de précarité, et donc, de recherche perpétuelle du bénéfice. Sans pour autant avoir utilisé le terme hustle ne serait-ce qu’une seule fois dans leurs textes, c’est notamment l’une des thématiques principales qu’abordent l’iconique duo PNL dans leurs morceaux au travers de vente de drogue et des relations qu’ils nouent avec leurs clients, à la différence près qu’ils semblent être les premiers francophones à ne pas avoir glorifié ce mode de vie, mais au contraire à l’avoir souvent remis en cause, comme le disait justement Oxmo Puccino en 2017 sur l’Abcdr du son : "Ce qu’ils racontent, c’est une réalité qui a disparu sous les effets spéciaux. Il ne sont pas dans le spectacle, ni dans la représentation. Je pense que la rue n’a jamais été aussi justement chantée."

Pour voir le terme hustle s’implanter fermement dans la scène francophone, il faudra donc attendre l’arrivée d’une nouvelle scène de rappeurs fortement influencés par le rap de Rick Ross et 50 Cent : chez Rowjay, 8Ruki, thaHomey ou encore Femtogo, le terme hustler s’est grandement implanté dans leurs textes et raconte un mode de vie régi, encore et toujours, par cette volonté constante d’amasser un maximum d’argent. Dans son morceau PMF Sh*t dévoilé dans son dernier album Rarissime, thaHomey rappe, toujours armé de cette mentalité de chercheur d’or : "C’est l’oseille qui me réveille le matin, me pump / C’est l’oseille que je chasse / C’est l’oseille que je hunt", et ne cesse de distiller des hustle dans bon nombre de ses couplets, tandis que 8Ruki va jusqu’à nommer son morceau BMF en référence au classique absolu de Rick Ross, dont les initiales signifient Blowin’ Money Fast.

Pour que le terme s’ancre définitivement dans le rap francophone, il aura donc fallu que celui-ci connaisse quelques mutations : bon nombre de rappeurs utilisent aujourd’hui massivement des termes anglophones, et donc, se permettent bien plus facilement d’intégrer le hustle dans leurs textes. Mais l’implantation du terme dans le rap français reste évidemment lié au sous-genre Trap qui a propulsé le terme aux Etats-Unis et qui connaît aujourd’hui une petite révolution en France : avec la trap revisitée portée par le rappeur lillois Gapman, le terme se voit de plus en plus utilisé dans le lexique rap francophone de cette scène encore alternative. Mieux : le hustle de Gapman se traduit aussi par une récente expression également utilisée par thaHomey, il s’agit du scam, qui signifie littéralement arnaquer, mais grâce à internet et aux nouveaux moyens de communication, qui se voit martelée dans bon nombre des morceaux de Gapman, notamment dans son dernier très bon Crazy Story.

Alors qu’il soit glorifié, dépeint ou vécu via internet et les nouvelles technologies, une chose est sûre : le terme hustle et tout ce qu’il représente n’a jamais été aussi utilisé qu’aujourd’hui dans le rap francophone, et continue de témoigner, encore et toujours, de l’influence gigantesque qu’assoit le rap américain sur les scènes rap francophones.