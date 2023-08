IA dans le rap : quelles seront les prochaines étapes ?

Les auteurs de science-fiction ont longtemps essayé de nous prévenir que l’émergence d’une Intelligence Artificielle suffisamment développée aurait de graves conséquences pour l’espèce humaine dans son ensemble. Guerre nucléaire déclenchée par des machines (Terminator), planète dominée par des programmes informatiques (Matrix), les possibilités sont nombreuses, même si elles ont tendance à sous-estimer la capacité de notre espèce à s’autodétruire toute seule comme une grande, sans avoir besoin de l’assistance d’un ordinateur.

Toutes ces hypothèses de fin du monde étaient cependant loin de la vérité. Personne n’avait prévu les véritables conséquences de la démocratisation des intelligences artificielles : une apocalypse nucléaire n’est rien face à ce qui est produit chaque jour par des programmes informatiques malveillants, sous l’impulsion de véritables êtres humains aux intentions indéchiffrables mais assurément malintentionnées. C’est donc avec horreur que chacun a pu découvrir ces dernières semaines les véritables risques de l’émergence de l’IA :

On ne vous propose que quelques exemples, mais vous avez vite compris que l’émergence de l’IA, c’est surtout la porte ouverte au grand n’importe quoi. Les possibilités sont aussi infinies que la bêtise humaine, autant dire qu’il n’y aura jamais assez d’espace de stockage sur les serveurs de Youtube pour héberger l’intégralité des idées des internautes.

Au-delà de l’aspect franchement marrant (ou affreusement consternant, selon le point de vue) de ce nouvel espace d’expression de la débilité, la facilité avec laquelle sont créées et mises en ligne ces covers pose tout de même de nombreuses questions. On passera sur celle des droits d’auteurs, trop compliquée, barbante et sans intérêt pour ceux qui ne font pas partie des ayant-droits, on va en revanche s’intéresser aux véritables conséquences de ce foutoir. Après avoir fait rapper du Freeze Corleone à Eric Zemmour, que nous réservent les intelligences artificielles ? Les hypothèses sont nombreuses, et toutes plus effrayantes les unes que les autres.

IA versus beatmakers

Déjà pas aidés par l’explosion des type-beats et la démocratisation des outils de production, nos bons vieux beatmakers voient forcément d’un mauvais oeil l’arrivée de l’IA dans le monde de la musique. Difficile, en effet, de vendre un pack d’instrumentales à un rappeur quand celui-ci aura juste à définir quelques critères (type de sonorités, choix des instruments, inspiration de tel morceau) dans les paramètres d’un logiciel pour générer une prod sur mesure.

Tous ne seront pas forcément mis au chômage, puisque certains artistes continueront de préférer la patte réelle d’un producteur, et que l’intuition d’un bon beatmaker est difficilement remplaçable par un programme informatique, mais l’émergence de l’IA pourrait tout de même changer beaucoup de choses. On attend donc le premier rappeur qui osera déclarer haut et fort “mon album est intégralement produit par une IA, pourquoi payer un beatmaker pour faire ce qu’un logiciel sait faire gratuitement ?”. Il se fera insulter pendant trois jours, puis un deuxième rappeur suivra, et quelques mois plus tard, la pratique sera devenue une norme.

Lyrics générées par l’IA

A partir du moment où l’intelligence artificielle se met à rédiger des livres , rien ne l’empêche désormais d’écrire des albums entiers. Capable d’analyser et de reproduire le style et la plume d’un artiste, elle pourrait très bien être utilisée depuis des mois par certains rappeurs sans que l’on ait pu s’en rendre compte. Reste à savoir si l’IA est capable d’avoir de véritables fulgurances, et d’écrire des punchlines inventives. C’est peut-être ce qui fera la différence entre un artiste humain et un programme informatique : si l’IA peut sans problème générer des textes parfaits sur le plan technique (structure de rimes, multisyllabiques, choix des mots, etc), peut-elle produire des traits d’esprit dignes des meilleurs punchlines de Lino, Kaaris ou $ouley ?

Des albums complets entièrement générés sans besoin d’aucun artiste

A partir du moment où l’IA peut reproduire la voix et le flow d’un artiste ; qu’elle peut générer une instru sur mesure, et se substituer à l’ingé-son pour un mixage-mastering parfait ; qu’elle sait écrire des lyrics, créer un visuel pour la cover, et mettre en place un plan promo infaillible … a-t-elle encore besoin d’un artiste ?

Deux possibilités existent donc. Premièrement, l’IA peut générer directement des albums d’artistes existant, ouvrant la porte à tous les fantasmes d’auditeurs : un nouvel album de PNL ; un album commun Booba-Kaaris ; un projet hybride avec les textes d’Alkpote, la voix d’Angèle et le flow de Koba LaD ; etc. Un programme pourrait même nous permettre de créer des albums sur-mesure. Exemple : vous aimez beaucoup l’album Lithopédion, mais la voix de Damso vous ennuie. Dans les réglages, vous choisissez donc la voix de Sch. Et voilà, vous écoutez Lithopédion de Sch.

L’autre possibilité est la création complète d’albums par une IA avec une voix propre. Le timbre de voix pourrait même être étudié en fonction de l’émotion recherchée. En allant plus loin, on peut même imaginer une incarnation de cette voix par un acteur lui aussi généré par un programme informatique. Il apparaîtrait alors dans des clips ou sur des photos sans avoir de réelle existence physique, ni de conscience. Dans ce cas, le public pourrait très bien être trompé, et suivre un rappeur inexistant.

Les featurings avec Tupac

C’est la possibilité la plus effrayante, mais elle existe en fait déjà . L’IA permet à des créateurs de faire revivre des rappeurs morts depuis un quart de siècle, et le rendu est absolument bluffant. De là à voir apparaître des albums complets d’artistes comme Tupac, Biggie, XXXTentacion, Doe B ou Pop Smoke, il n’y a malheureusement qu’un pas. On s’attend donc à ce qu’un rappeur actuel mette sa dignité de côté et publie un featuring avec l’un de ces artistes disparus. C’est donc le moment de rappeler que ce n’est pas parce qu’il est possible de le faire, qu’il faut forcément le faire.

Les métiers transversaux sont-ils aussi menacés ?

On a vu que les beatmakers pourraient être les grosses victimes collatérales de l’émergence de l’Intelligence Artificielle, mais ils sont loin d’être les seuls. La facilité avec laquelle les programmes intelligents génèrent des visuels met gravement en danger la pérennité professionnelle des graphistes. La cover du dernier album de Jul aurait par exemple été générée par une IA , alors même que le marseillais mettait à contribution ses fans. Aujourd’hui, il n’y a donc plus forcément besoin d’aller chercher un expert en photoshop : une IA va potentiellement coûter moins cher, va travailler beaucoup plus vite, et surtout, elle pourra générer une infinité de propositions. Il suffira alors de choisir la bonne.

Bien d’autres métiers sont remplaçables de la même manière. Une intelligence artificielle pourra peut-être bientôt remplacer les ingénieurs du son, les réalisateurs de clips, et même les chargés de promotion. Un programme informatique pourrait ainsi tout à fait analyser les données concernant la fan-base d’un artiste, et lui générer un plan promotionnel sur-mesure. Vaut-il mieux une promo discrète mais bien ciblée ? Un bombardement médiatique avec des dizaines d’interviews ? Des affiches géantes sur le périphérique ? Une grosse présence uniquement en province ? L’IA pourrait certainement définir parfaitement les meilleures décisions.

Evidemment, ceux qui vivent de leur plume, comme l’auteur de ces lignes, vont aussi morfler. À quoi bon payer un pigiste qui rend ses papiers en retard et coûte cher en charges sociales quand ChatGPT existe ?

Cet article a entièrement été généré par un être humain.