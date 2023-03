Ibé, l'ingé son star des réseaux lance sa propre compétition musicale

Si tu as ouvert TikTok, Instagram ou même YouTube dans les derniers mois alors tu as vu passé Ibépds, cet ingé son qui filme les moments de vie de son studio, mais pas que. Derrière son attrait pour le vlog, c'est aussi un talentueux producteur et si tu as ouvert Spotify dans les derniers mois, alors tu as surement entendu un artiste passé par son studio.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment dénicher de nouvelles pépites, Ibé a décidé de sortir de son studio pour créer une compétition musicale. Le concept est simple : 9 artistes s'affronteront dans le but de remporter un single produit par Ibé, ainsi qu'un clip et un plan promo. Le plus fun dans tout ça c'est que le jury sera... le public!

L'évènement se déroulera ce samedi 18 mars à l'Ellia Art Gallery à Paris. C'est gratuit et il y aura même mini-concert de quatre artistes proches d'Ibé 👀