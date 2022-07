Ice Cube décrète qui est le meilleur rappeur vivant selon lui

"C'est dur de battre Lil Wayne, (...) Il a un talent incroyable, que ce soit sa capacité d'écriture, ou sa capacité à faire des hits, il est incroyable". C'est avec ces mots que Ice cube décrit l'influence de Lil Wayne sur le game : " il a été copié, doublé, il y'a même aujourd'hui des clones de Lil Wayne " ajoute-il en riant.

"Lil Wayne le meilleur... à part moi"

Mais la légende du rap précise quand même qu'il se considère juste haut dessus de lui et qu'il ne joue pas dans la même catégorie : "Bon à part moi bien évidemment, j'ai apporté énormément à la culture". La modestie des rappeurs américains, on connait.

Hommage de légende à légende

Pour rappel, Ice Cube fait partie intégrante de l'histoire de la West Side en ayant commencé avec son groupe N.W.A et le morceau Straight Outta Compton, morceau qui a contribué à la popularisation du gangsta rap aux Etats-Unis. Plus récemment, Ice Cube s'est focalisé sur la création de son nouveau groupe : Les Mount Westmore composé de Snoop Dog, E-40 et Too Short. Le groupe a sorti son tout premier projet le 7 juin dernier, un album appelé Bad MF's .

Et si tu as raté cette sortie, c'est normal, le groupe a en effet choisi de sortir leur tout premier album uniquement sur la Blockchain et la Metaverse, et sur aucune autre plateforme de streaming classique.

Mais pour revenir à notre cher Lil Tunechi, avec ses albums qui sont devenus des classiques, son label Young MLoney qui a deniché deux des plus gros artistes de notre génération (Drake et Nicki Linaj) Lil Wayne est souvent cité dans les meilleurs rappeurs de sa génération.

Et toi penses-tu qu'il mérite sa place de légende ?