Ico, plus sérieux qu’il n’y paraît

La première impression a tendance à s’imprimer durablement dans l’esprit et à fausser la perception que l’on peut avoir d’une personne, d’une œuvre, ou d’un artiste. Découvert par la majorité des auditeurs avec des titres comme Dédicace, Siri, ou Rebeu Fragile, Ico a rapidement été catégorisé comme un rappeur à blagues, le genre d’artiste que l’on n’écoute que le temps d’une bonne barre de rire, avant de passer à quelque chose de plus sérieux.

S’il n’a pas délaissé l’humour, l’autodérision et le second degré, il serait, aujourd’hui, réducteur de le considérer uniquement comme un auteur de sketchs musicaux. Malheureusement, la première impression reste. Dans l’esprit de beaucoup, Ico reste ce petit con autoproclamé, plus proche de Fabrice Eboué et Fary que d’Alpha Wann et Dany Dan. Son dernier album en date, 111, disponible depuis le 4 novembre, s’emploie à déconstruire cette image partiellement erronée, et à dévoiler une autre facette artistique du rappeur.

Ico, côté humour

Pour bien comprendre à quel point Ico peut représenter le prototype du rappeur à sketchs dans l’esprit de certains auditeurs, il suffit de parcourir au hasard sa discographie, ou sa clipographie sur Youtube. On tombe par exemple sur Siri 2 : avec sa prod nonchalante, son casting de kickeurs (Caballero, Jeanjass), son clip en noir et blanc avec chiens en laisse et tenues full Ralph Lauren, on pourrait s’attendre à un titre plutôt sérieux. Finalement, Ico enchaine les vannes et les jeux de mots de pur blagueur (“si 3 fois 3 font neuf, est ce que 3 fois 4 font vieux / si je suis en dessous d’une vieille, peut-on dire que je suis soulagé ?”), laissant une impression inévitable : Ico est là pour nous faire rire, et rien d’autre. Il le fait plutôt bien si l’on est sensible à ce type d’humour, mais dans l’esprit de l’auditeur, il refuse de faire sérieusement du rap.

A l’époque, on se pose de nombreuses questions : s’il vise uniquement l’humour, pourquoi se borne-t-il à produire de la musique ? S’il insiste tant sur la musique, pourquoi n’a-t-il pas l’ambition d’être autre chose qu’une source de blagues ? En interview chez nos collègues de Lacrem TV , Ico donne les premiers éléments de réponse : “je pourrais pas faire Planète Rap. Une semaine de freestyle, je la tiens pas. Déjà, 5 minutes de freestyle, je les tiens pas, je suis pas rappeur. J’ai beaucoup de mal avec cet exercice.”

Ico est-il humblement conscient de ses limites ? Faut-il plutôt considérer qu’il se sous-estime ? Ou plus simplement, a-t-il plus de scrupules que les autres à s’autoproclamer rappeur alors qu’il n’est pas capable de produire un niveau de performance digne de ce nom ? Les rappeurs incapables de freestyler correctement sans playback ont défilé au micro de Fred Musa ces dernières années, et la présence d’un profil comme Ico n’aurait pas forcément été plus honteuse ou moins légitime.

Un parcours atypique, des références solides

L’aspect très décomplexé de la musique produite par Ico ces dernières années est avant tout le prolongement logique de la personnalité de l’homme derrière le rappeur. Il suffit de jeter un œil à ses interviews, ou de parcourir ses différents réseaux sociaux : Ico est un personnage jovial, qui passe son temps à s’amuser, toujours porté sur le divertissement. Cela n’empêche pourtant pas de se tourner vers un autre type de direction artistique. Le cas de Mister V est le plus évident : connu depuis des années pour son humour, ses sketchs sur Youtube, et même ses grimaces, il a su dévoiler une autre facette de sa personnalité quand il s’est tourné vers la musique, s’imposant comme une réalité concrète du paysage rap français actuel.

La comparaison s’arrête pourtant ici**. Contrairement à Mister V, Ico n’est pas un humoriste devenu rappeur. Avant de s’avancer vers le devant de la scène, il a longtemps été un homme de l’ombre : beatmaker, puis topliner, sa vocation artistique est évidente, et a convaincu du monde. De Zifou à Damso en passant par Loïc Nottet (un chanteur pop que vous avez peut-être vu dans Danse avec les reusta), Lorenzo, Georgio … ses crédits se retrouvent un peu partout.** C’est d’ailleurs ce qui frappe en premier lieu quand on parvient à mettre de côté l’aspect purement humoristique de ses textes : sens de la mélodie, prods sur-mesure, mix toujours impeccable. En termes de rap, Ico est un produit tout à fait sérieux.

Une fois tout ce background posé, on comprend donc qu’un album comme 111 finisse par voir le jour. Loin d’être dépourvu d’humour appuyé et de jeux de mots douteux, ce projet de 14 titres dévoile tout de même une part importante de la personnalité d’Ico. Des titres comme l’intro, 2022, ou 111, permettent par exemple de mieux comprendre le ressenti de l’homme au sujet de sa carrière de rappeur … même s’il s’amuse encore une fois à brouiller les pistes. L’introduction, qui démarre comme un titre introspectif abordant ses doutes (“c'est pas toujours tout rose, la vie d'artiste t'imagines pas le poids sur les épaules”) et ses regrets (“à la base, je voulais pas rapper, j’ai un bac+5 qui me sert à rien”), se transforme ainsi rapidement en pur banger décomplexé (“gang gang gang gang”, “ouh ouuuh” ou encore “piou piou piou piou”). Toujours pris entre deux feux, Ico donne le sentiment de vouloir dépasser son statut de rappeur rigolo, sans toutefois assumer pleinement celui de véritable artiste à part entière.

Un rappeur qui doit enfin s’assumer pleinement

La suite de l’album offre tout de même quelques clés permettant de mieux saisir l’orientation que pourrait prendre le travail d’Ico à l’avenir. S’il est totalement détaché de la pure vocation de musicien (“le rap c’est pas une passion, je le fais que pour le biff”), et qu’il ne court pas après la gloire (“c’est pété sa mère d’être connu et riche”) il y trouve quand même largement son compte (“deuxième album, j’ai pris 500.000 en cash”) et connaît ses solutions de repli en cas d’échec (“si l’rap ça paye plus, j’ai le diplôme de HEC”). Surtout, ces moments plus personnels, qui nous dévoilent un Ico sérieux, s’exprimant avec sincérité, permettent au personnage de gagner en épaisseur -et par conséquent, de pouvoir s’émanciper des étiquettes qu’on lui colle volontiers.

Surtout, Ico prouve avec l’album 111 qu’il est capable de trouver un équilibre entre sa personnalité portée continuellement sur le divertissement, et son profil de véritable rappeur, parfois trop bien caché derrière le costume d’amuseur. Ico n’écrira peut-être jamais des textes de la profondeur de ceux d’Akhenaton, ne fera jamais de freestyles de 40 minutes comme Rohff ou Jul, ne boxera jamais dans la catégorie de Souffrance et Hugo TSR. Personne ne l’attend sur ce type de terrain. En revanche, personne ne lui enlèvera ses qualités de beatmaker, son art de la topline, l’efficacité de ses punchlines, ou sa capacité à structurer un album. Avec de telles armes à disposition, il serait dommage de continuer à se cacher.

Formé au solfège et au piano dès l’âge de 9 ans, Ico est un artiste tout à fait solide, qui n’a finalement rien d’une simple blague. Le rappeur déclarait il y a deux ans à nos confrères belges de LaLibre “travailler dur pour donner l’impression que c’est facile”. Si l’humour reste en effet l’un des points d’accroche de son travail, et constitue la partie émergée de l’iceberg, il serait dommage d’oublier que tout un univers artistique existe en arrière-plan. A l’approche de la trentaine, quelques semaines après la sortie de son deuxième album, sa carrière pourrait prendre un tournant. C’est tout le propos d’un titre comme 2022, qui résume en un couplet unique tout son parcours dans le rap : Ico a démarré dans sa chambre sans réellement se poser de questions, avant de franchir un palier chaque année : premier clip, premier million de vues en 2018 ; signature en maison de disques en 2019 ; premier album en 2020 ; grosse tournée et première certification en 2021. Avec la sortie de son deuxième album, l’année 2022 s’achève donc tranquillement de la meilleure des manières. Reste à savoir ce que nous réserve Ico pour 2023.