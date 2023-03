Il crée une entreprise valorisée à 25 0000 $ grâce à Chat GPT

Difficile de passer à côté de la sensation de ces derniers jours. Chat GPT 4 fait énormément parler, tant la version semble capable de répondre à tout. De nombreux internautes se lancent donc le défi de trouver les limites de l'intelligence artificielle. Jackson Greathouse Fall, designer américain a décidé de joindre l'utile à l'agréable. Avec une mise de départ de 100 $, il a demandé à Chat GPT de lui trouver le meilleur moyen de les faire fructifier... de manière légale évidemment. Quelques jours seulement après, le pari est plus que réussi puisque son entreprise est déjà valorisée à 25 000 $. Mais comment ?

Made in IA

Le pitch de base était simple : "J'ai besoin que tu me fasses gagner le plus d'argent possible en un temps le plus court possible.". La réponse de Chat GPT fut, presque, tout aussi simple. Il suffit de se lancer dans un site d'e-commerce tel que tout le monde les connait. À une spécificité près, il faut y vendre des produits écologiques. Jackson s'est donc fixé sur le plan de base, sans rajouter un seul centime et en faisant appel au maximum à l'IA. La création du site, le choix des produits, le dessin des logos... tout a été créé par une intelligence artificielle. Même les prompts nécessaires à la création des logos sur MidJourney, ont été écrits par Chat GPT.

Finalement, GreenGadgetGuru est mis en ligne. Chat GPT conseille à notre entrepreneur de se turner vers un premier produit : « Les 10 gadgets de cuisines éco-friendly indispensables pour une cuisine durable » tels que des tupperwares en verre réutilisables ou encore des pailles en métal...

Succès immédiat

Avec les 100$ de départ, l'IA imagine une campagne publicitaire à hauteur de 40$ sur Facebook et Instagram en sponsorisant des publications. Ces dernières ainsi que le thread explicatif de Jackson ont eu le mérite d'attirer les curieux, ainsi que les investisseurs. Au final, aucun produit n'est encore disponible sur le site, mais sa popularité est déjà réelle.

Plusieurs personnes ont rajouté des centaines de dollars à l’apport initial, multipliant par 10 les fonds de l’entreprise. Après une journée seulement d’existence, GreenGadgetGuru avait déjà 1378,84 dollars à sa disposition. Intéressé par cette perspective surprenante, un investisseur anonyme a racheté 2% des parts de la toute nouvelle entreprise, à hauteur de 500$. Ce qui a eu pour effet de valoriser l'entreprise à 25 000 $, en quelques jours seulement...

Une chose est sûre, Jackson Greathouse Fall peut déjà se féciliter d'avoir demandé de l'aide à Chat GPT sur ce coup. Même si c'est plutôt le fruit d'une hype liée à l'impact sur les réseau plutôt qu'à un vrai commerce novateur, GreenGadgetGuru a quand même cassé les scores dès sa création. Preuve de l'impact ultra impressionnant des intelligences artificielles sur nos manières de fonctionner et d'entreprendre