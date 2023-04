"Il est aux anges" : Pone publie une autobiographie préfacée par l'une des ses idoles Kate Bush

Interviewée par Bintily dans Quinze, sa femme Wahiba Gallart a témoigné de leur histoire. Elle est revenue sur la volonté de son mari derrière l'écriture de ce livre, leur quotidien bouleversé par la maladie ou encore la préface de Kate Bush qui a participé à l'autobiographie de Pone : "Un peu plus loin". Une interview à retrouver ci-dessous

"Moi-même, je me suis découverte"

À l'origine de cette autobiographie, de simples posts sur Facebook destinés à informer ses fans sur l'évolution de son état. "Les personnes qui le suivaient, aimaient. Et au fur et à mesure, tout le monde a commencé à lui dire d'écrire un livre." Grâce à ce bouquin, Pone a pu partager son expérience à son public, mais aussi à sa femme. Même si elle l'accompagne au quotidien, elle se souvient de ce qu'elle a ressenti au moment de le lire : "Je l'ai retrouvé lui. C'est tellement naturel que j'entends les choses. Certaines expressions... Ça m'a fait du bien."

Dans l'ouvrage, Pone rend hommage à sa femme, qui l'a toujours soutenu dans cette épreuve. Elle se remémore les changements qui sont rapidement intervenus : "Moi-même, je me suis découverte. Si on m'avait dit que ça allait m'arriver, je ne m'en serais pas pensé capable. Ça m'a fait découvrir que j'avais des capacités de prendre tout en main. Je n'avais pas confiance en moi, ça m'a renforcé."

En ce qui concerne l'évolution de leur couple : "On a toujours été complices, alors on n'avait plus besoin d'avoir autant d'explications qu'avant. Même si on se prenait déjà très rarement la tête, maintenant, il y a encore moins de phases où on boude."

Une nouvelle vie malgré la maladie

Même en étant alité 24 heures sur 24, Pone n'a pas tout mis sur pause. Il écrit, compose, gère son association et se dit "heureux malgré la maladie". Wahiba témoigne de sa force : "Il a réussi à trouver un sens. C'est passé par une phase d'acceptation et de retour à l'essentiel. Ça nous a apporté des moments très durs mais des grands moments de joie intense. Aujourd'hui on savoure chaque moment."

Cerise sur le gâteau, Pone a invité Kate Bush à écrire la préface de son livre. Le producteur a toujours été fan de la chanteuse anglaise, à qui il a même rendu hommage dans un album. "Il est aux anges. C'est une artiste qu'il a toujours admirée. Il l'a même samplée avec la Fonky Family ("Tonight"). Quand il réfléchissait à la préface et qu'elle a accepté, ça a été un grand moment de bonheur pour lui."