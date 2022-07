Il est plus que temps de prendre Bigflo & Oli au sérieux

Parmi les fans de rap français, tirer sur Bigflo & Oli est presque devenu un sport national. Depuis leur explosion auprès du grand public, on a entendu toutes sortes de critiques à l'encontre des deux frères toulousains, : « Ce qu'ils font, c'est pas du rap », « ce sont des rappeurs de NRJ Music Awards », « Ils n'ont aucune street cred et frôlent la caricature », « ils sont surexposés et sont devenus des produits marketing », « leur musique est trop lisse, niaise et ne se renouvelle pas », « ils ne donnent à leur public que ce qu'ils veulent entendre », ou même, comme s'il s'agissait d'un défaut, « Ils sont beaucoup trop gentils».

Bref, les critiques acerbes et véhémentes, ils y sont habitués et c'est aussi sans doute en partie pour cela que les deux frères ont jugé bon de prendre deux ans de pause. Au-delà du rythme effréné qu'implique les marathons promos successifs et les années de tournées intensives, nul doute que le volet psychologique est rentré en ligne de compte. On vous assure que peu d'êtres humains normalement constitués peuvent supporter la pression d'une telle charge mentale. Pour Bigflo et Oli, force est d'admettre que la stratégie du « partir pour mieux revenir » leur a plutôt réussi.

On ne va pas y aller par quatre chemins : avec Les autres, c'est nous, les deux rappeurs de la ville rose ont sorti un superbe nouvel album. A l'inverse de leur précédent projet sur lequel ils donnaient vraiment l'impression de tourner en rond, on sent sur ce quatrième long-format un véritable pas en avant. Non seulement l'album est éclectique et riche sur le plan musical, mais il témoigne aussi d'un gain de maturité significatif de la part des frangins, aussi bien sur le plan artistique qu'humain.

A vrai dire, autant dans l'écriture que dans l'interprétation et la direction artistique, la qualité de ce disque nous a tellement choqués que nous nous sommes donnés pour mission de les réhabiliter les deux rappeurs à leur juste valeur. On n'a pas toujours été tendre avec eux par le passé, mais on l'affirme : plus que jamais aujourd'hui, ils méritent notre respect. Pour vous convaincre, voilà six raisons qui vous obligeront à mettre définitivement du respect sur les noms de Bigflo & Oli.

Ils ont pris du recul sur eux-mêmes

Que les choses soient bien claires avant de commencer, redorer le blason de Bigflo et Oli ne veut pas pour autant dire qu'on va faire table rase du passé et nier la réalité. En toute objectivité, qu'on aime ou pas les personnages ou leur proposition artistique, ce serait mentir que de dire que certaines critiques faites à leur égard ne sont pas justifiées et légitimes.

D'ailleurs, en témoigne ce nouvel album, même eux semblent avoir compris pourquoi certaines personnes ne les aiment pas : « L'expérience couplée à nos deux ans de pause nous a aidés à faire la part des choses, confie Bigflo. Si avant on pensait naïvement qu'il était impossible de nous détester, pendant notre absence, on a fait le point et on a compris ce que les gens pouvaient nous reprocher ». Oli poursuit : « La seule différence, c'est qu'au lieu de passer notre vie à essayer de nous expliquer et nous défendre comme on l'a fait pendant longtemps, on assume, on passe au-dessus et on se concentre sur le positif. La réalité, c'est qu'une grande partie des gens aiment notre musique, nous trouvent sympathiques et que tous nos concerts sont blindés». L'acceptation du fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde est justement au cœur du propos de leur dernier album Les autres, c'est nous.

« Bien sûr y a des avis, des piques et des critiques, mais j'peux plus l'entendre, c'est recouvert par le bruit de mon public », balance Oli sur le morceau La Vie d'Après. Des mots forts appuyés par Bigflo en ouverture de son propre couplet :« Dis à ton pote qui aime pas Bigflo et Oli que c'est pas grave, qu'en vrai, il vaut mieux même pas qu'il écoute». Au moins, c'est dit, c'est clair, net et précis.

Ce sont de véritables bousillés de rap

On l'oublie souvent, mais Bigflo et Oli ont fait leurs classes dans l'une des plus prestigieuses écoles du hip-hop : les Rap Contenders. Nous sommes en 2011 et les deux frères âgés à l'époque de 15 et 18 ans se confrontent à un autre duo, Sakage & Kemar. Malgré leur jeune âge, ils savent taper là où ça fait mal. Ils remportent le battle et le public est subjugué par la technique et les talents en freestyle du duo toulousain. A partir de là, ils poursuivront en kickant sur des prods de Busta Flex. Avec de telles bases, on aurait pu alors penser qu'ils se feraient un nom dans l'underground en faisant du boom bap, mais c'est finalement un plan de carrière bien plus ambitieux qu'ils ont choisi.

Leur premier single majeur Gangsta va tout chambouler. Contre toute attente, les frères vont se positionner aux antipodes du rap hardcore tendance des années 2010 et vont préférer se tourner vers une proposition plus grand public. Ceux qui les avaient validés lors des RC voient ça comme une trahison et Bigflo et Oli se coltineront l'image tenace de ces rappeurs « gentils qu'on aime détester ».

Quand on sait que Bigflo & Oli brillent depuis leur plus jeune âge dans toutes les disciplines rapologiques, c'est carrément une insulte. Que ce soit dans l'écriture, les placements de flows, la technique ou l'interprétation, les deux frères maîtrisent leur sujet. En cela, affirmer qu'ils sont des mauvais rappeurs s'avère être de la pure mauvaise fois. Kalash Criminel se souvient d'ailleurs avoir été bluffé lorsque le duo avait brillé dans Le Cercle de Fianso : « Quand je les vois kicker dans Rentre dans le Cercle et mettre tout le monde à l’amende, je ne vois pas en quoi c’est du rap gentil . Ils ont débité, ils ont détruit tout le monde ! C’était un vrai cours de rap, laisse tomber ».

Ces prédispositions à l'art noble qu'est le rap, ils le tiennent de leur passion inconditionnelle pour la culture hip-hop. Un point qu'ils n'ont pas forcément mis en avant au début de leur carrière, mais qu'ils revendiquent pleinement aujourd'hui. « Même si les gens ne l'ont pas forcément vu au début, le rap est dans notre ADN depuis le premier jour », rappelle Oli « C'est vrai qu'on ne le mettait pas en avant quand on a commencé, mais on a toujours été des bousillés de rap. On en écoutait bien avant que ça devienne à la mode et aujourd'hui, les gens commencent petit à petit à le comprendre», ajoute Bigflo.

Ils ont à cœur de transmettre la culture hip-hop

Déjà à l'époque de La vie de rêve, le duo avait à cœur de mettre en lumière des artistes bien moins exposés qu'eux, mais qu'ils apprécient. Demi Portion et Kacem Wapalek en sont de parfaits exemples. Si le geste peut paraître chevaleresque à première vue, Bigflo & Oli démontrent surtout qu'ils ne se cantonnent pas uniquement aux propositions musicales mainstreams et qu'ils ont à cœur d'élargir les horizons musicaux de leurs fans. Eux qui ont bien conscience que la majorité de leur public n'est pas foncièrement éduquée au rap. C'est aussi pour ça qu'au-delà des collaborations, le duo se plaît à distiller des références de puristes par-ci par là dans leurs textes. Non pas pour faire joli, mais parce qu'ils sont de véritables passionnés capables de pondre des morceaux de sept minutes et sans refrain en 2022.

Entre le fameux gimmick « It was all a dream » de Biggie repris dans Demain, leur tube enregistré avec Petit Biscuit, et les multiples mentions d'OG du rap US comme DJ Premier, Pete Rock, Don Choa ou encore KDD sur le dernier album, les frangins se portent garant de la transmission de la culture hip-hop aux nouvelles générations. Un peu à la manière d'un Eminem qui aime arborer des tee-shirts à l'effigie de ses rappeurs favoris lors de ses concerts. « C'est une manière pour nous de rendre hommage à cette culture sans passer pour des donneurs de leçons. On est content quand nos fans entendent un nom qu'ils ne connaissant pas et qu'ils vont rechercher qui il est sur Internet. Partager et donner le goût de la découverte, c'est l'une des bases du hip-hop », rappelle le plus jeune des frères. C'est justement parce qu'ils sont de véritables activistes de cette culture que contrairement aux idées reçues, Bigflo et Oli sont très appréciés par leurs homologues MC.

Ils sont validés par le rap game

L'une des fausses idées les plus répandues concernant les frangins toulousains, c'est qu'ils seraient considérés comme des parias au sein du rap game. En fait, tout est parti du morceau La Vraie Vie extrait de l'album éponyme, quand Bigflo a exprimé sa frustration après qu'Orelsan leur avait refusé un featuring. Un choix surprenant de la part de celui qui les avait pourtant invités à son Planète Rap et à son Bercy dans la foulée d'avoir fait une apparition dans le clip de Pourquoi pas nous. Une fois ce vent mis en lumière, leurs détracteurs ont pris plaisir à affirmer d'un ton moqueur que si personne dans le rap game francophone ne voulait s'associer à eux en dépit de leur succès commercial, c'est simplement à cause de leur image trop lisse. Sauf que la réalité est toute autre.

En effet, contrairement à ceux qui pensent que Bigflo et Oli sont les « rappeurs détestés de leurs rappeurs préférés », les deux frères sont en vérité plus que respectés par leurs pairs en coulisses. IAM, Jul, Kalash Criminel, Gazo, SCH ou même plus récemment Vald et Booba auquel ils dédient un morceau sur leur dernier album... Ils sont nombreux à avoir validé les deux frères publiquement. A ce sujet, Bigflo se souvient : « Pour être honnête, au début, on pensait sincèrement que ceux qui disaient que les autres rappeurs nous détestaient avaient raison. C'était dur à encaisser, mais au fil des rencontres extra-musicales et des collaborations, on s'est rendu compte qu'ils se trompaient et qu'on nous appréciait. En tant que rappeurs fans de rap, ça nous a forcément rassurés».

Oli ajoute : « Même la pique d'Oxmo dans Ma Life avec Orelsan, on ne l'a pas mal pris puisque deux jours avant la sortie du son, on était avec lui à faire des freestyles à Toulouse. C'était une bonne guerre et encore aujourd'hui, on s'entend très bien avec lui. Le respect est mutuel ». Non, pour les frangins, la raison pour laquelle leur carnet de featurings est encore bien maigre, c'est plus pour des raisons artistiques. « Sans langue de bois, on a eu beaucoup de refus de collaborations, mais pas pour les raisons auxquelles nos haters pensent. C'est surtout parce que certains rappeurs ne voyaient tout simplement pas comment se placer sur nos trucs à nous. On comprend et ça n'enlevait en rien le fait qu'ils nous valident et nous respectent », explique Florian.

Mais tout ça ce n'est plus que de l'histoire ancienne, puisque petit à petit, la roue semble enfin tourner. En effet, sur leur dernier album, les deux frères affichent des connexions prestigieuses avec des rappeurs, à l'image du très introspectif Bons Élèves avec MC Solaar, du touchant et garni d'autodérision Fan avec Vald et de la pépite drill enregistrée avec Leto. Reste à voir maintenant si la dynamique se poursuivra avec de nouvelles collaborations dans le futur. Au-delà du fantasme inaccessible d'Eminem, on est prêt à parier que la prophétie d'un feat avec Orelsan finira par se réaliser un jour. Pour la simple et bonne raison que Bigflo et Oli, envers et contre tous, sont toujours restés authentiques.

Ils sont authentiques

Au risque de faire hérisser le poil des puristes, il n'y a pas plus hip-hop que Bigfo et Oli. Simplement parce qu'ils sont authentiques, ne trichent pas et n'ont jamais cherché à s'inventer une vie. En cela, ils font du bien au paysage rap. Dans un game où l'egotrip, l'ultra-violence, la vie de rue et le matérialisme à outrance sont omniprésents au point de frôler l'overdose, un peu de sincérité, de simplicité et d'humilité ne peuvent pas faire de mal.

Cela Bigflo et Oli le savent bien, même si cela implique de toucher un public plus large et moins spécialiste. D'ailleurs, Bigflo souligne un paradoxe : « Dans notre vie, on rencontre beaucoup de jeunes qui fantasment la violence et qui sont avides de sensations fortes. En général, c'est cette frange du public rap qui ne nous apprécie pas car elle nous reproche d'être trop gentils ou trop niais. A l'inverse, plus on rencontre des mecs soi-disant dangereux, plus justement eux valident notre authenticité. Croyez-le où non, mais les mecs les plus streets du game nous respectent parce qu'ils savent qu'on est des vrais, qu'on ne joue pas et qu'on ne ment pas ».

Il est clair que Bigflo et Oli ne feront jamais dans le film d'action à la Scarface. En portant leur humilité comme un bling-bling, eux sont plutôt à placer dans la catégorie comédie dramatique ou documentaire réaliste d'une jeunesse nostalgique et en quête de repères. « Si tu veux des bagnoles, de la drogue et des flingues, c'est pas Bigflo & Oli qui vont t'en donner !», s'amuse Flo. Des mots que les deux frères ont répétés maintes fois dans leurs chansons, « on vient de Toulouse, pas d'Atlanta ». Fort heureusement pour eux, leurs fans et ceux qui prennent la peine de comprendre leur musique en sont déjà convaincus.

Après le second clip de J'étais pas là, réalisé dans un état d'esprit similaire, les deux frères ont terminé le lancement de leur nouvelle galette en apothéose avec leurs supporters, sur la scène de Bercy le jour de la sortie de l'album. Ce n'est pas tout puisque cet événement a été suivi par une série de concerts gratuits organisés dans plusieurs villes de France. A Bordeaux, Toulouse et Marseille, les artistes ont donné rendez-vous à leurs fans pour leur présenter leur nouvel album en live. La preuve que Bigflo & Oli sont définitivement des artistes de scène: « On a compris que c'était ça qui comptait le plus, affirme Bigflo. Beaucoup de gens ne comprennent pas notre univers, mais quand ils viennent nous voir en concert, changent complètement d'avis* ». Oli poursuit : « En fait, c'est par le live qu'on arrive à convaincre. Quand tu vois la communion et le partage qu'on a avec le public, que des milliers de personnes reprennent en cœur nos paroles, même celles du nouvel album t'es obligé de respecter. Tu peux ne pas aimer Bigflo & Oli, mais l’authenticité de ce qu'on fait sera dure à contrer».

On en est désormais persuadé, comme Jul avant eux qui fut longtemps décrié, le temps finira par donner aux deux frères de Toulouse le respect qui leur est dû. En attendant, à toi qui nous lis, si cette plaidoirie ne t'as toujours pas fait changer d'avis sur Bigflo & Oli, on a qu'une chose à te dire : n'écoute pas et puis c'est tout.