Il faut regarder le nouveau clip de Wisskelesh (oui, c'est un ordre)

Tous les trois mois, Wisskelesh met un pas de plus dans le rap game avec des clips travaillés qu'on confondrait facilement avec ceux de Migos. Ça tombe bien, son avant dernier clip a été réalisé par Wyatt Winfrey qui s'est déjà occupé de trois clips de Migos. Ça tombe encore mieux, le dernier clip de Wisskelesh a directement été tourné à Atlanta (et aussi L.A et Paris).

Je vais parler à la première personne, j'ai décidé de faire cet article parce que j'ai tout simplement envie qu'il perce. Donc les amis je vous demande d'aller regarder ce clip et aussi de kiffer le son. Puis je fais ça aussi pour vous, parce que je pense sincèrement qu'il a les moyens de devenir une superstar, donc ça vous permettra de dire que vous le connaissez depuis le début.

