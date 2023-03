Il se passe quoi avec la tribune des influenceurs dont tout le monde parle ?

Difficile de passer à côté de ce sujet qui fait beaucoup réagir, malgré une situation générale déjà très tendu. Le quotidien des Français est rythmé par les différentes manifestations contre la réforme des retraites. Et dans ce contexte pourtant urgent, le projet de loi contre les influvoleurs, qui aurait pu rester en dessous des radars, n'est pas passé inaperçu. La faute à des réactions quelque peu maladroite de la part de certains créateurs de contenu... Mais aussi, et comme souvent, à une interprétation propre aux internautes.

"La plupart des Youtubeurs nient l'avoir signée"

Booba vs Magali Berdah : les origines

Le point de départ de toute cette histoire, c'est le combat acharné que mène Booba contre les influenceurs sous la gouverne de Magali Berdah. Les opérations commerciales et les placements de produit douteux sont pointé du doigt par le rappeur. En étant le premier personnage vraiment influent à s'exprimer aussi franchement sur la situation, B2O a mis en lumière des zones d'ombre qui faisaient les affaires de ces influvoleurs.

D'autres personnalités, notamment politiques, on rejoint Booba sur son positionnement. Très vite, l'idée d'un projet de loi visant à encadrer ces pratiques mises en cause a fait son bout de chemin... jusqu'à être proposé. Concrètement, ces mesures présentées par Bruno Le Maire sont censées réguler le travail des influenceurs. Finito les promotions d'opération chirurgicales illégales, les partenariats avec les sites de paris sportifs et l'incitation au jeu via les casinos en ligne...

Pas tous dans le même panier

Mais... petit bémol. Près de 150 000 influenceurs français sont visés par cette réforme. Alors qu'en réalité, une toute petite partie de ces créateurs de contenus sont vraiment visés par le projet de loi. Logiquement, plusieurs têtes d'affiches sont montées au créneau pour faire entendre le mécontentement. Dans le lot, on peut retrouver Squeezie, Dr Nozman, Natoo, Gotaga ou encore Seb.

Ces 150 professionnels du secteur ont signé une tribune qui dénonce les dérives d'une minorité et appelle à ne pas "casser leur modèle". Selon eux, l'appellation influvoleurs leur porte préjudice, alors qu'elle ne concerne qu'une toute petite partie. Leur crainte : devoir répondre à de trop nombreuses contraintes sur les placements de produit, les pénalisant donc à tort.

Sens des priorités

Forcément, cette prise de parole aussi rapide n'a pas vraiment plu au public. Alors que la réforme des retraites est au cœur de tous les débats, rares sont les personnalités à avoir soutenu le mouvement de contestation. En revanche, ils ont été très réactifs pour signer cette tribune alors que le projet de loi précise bien les dérives à encadrer, qui ne sont pas vraiment celles utilisées par la majeure partie de l'industrie. En revanche, quelques-uns des 150 influenceurs à avoir signé cette tribune sont en réalité ceux visés par cette dernière. Pour les restants, non-concernés, ils sont surtout accusés d'être trop nombrilistes et de n'utiliser leur influence que lorsque leurs intérêts personnels sont concernés.

Squeezie s'est donc défendu de ces attaques en publiant un message sur les réseaux sociaux. Il indique qu'il ne l'a même pas lue et s'en excuse. Il appuie également sur le fait de s'être toujours montré "irréprochable et transparent dans (son) travail avec les marques" et se réjouit "que ces arnaqueurs soient enfin sanctionnés".

Le nom de Squeezie est tout de même massivement revenu sur Twitter, ses excuses, pourtant claires et concises, ne semblent pas avoir convaincu ses détracteurs.