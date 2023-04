Il y a un an se déroulait la plus divertissante bataille d’Internet : la "Pixel War"

Vous vous souvenez de la Pixel War, cette guerre sur le Web à coups de pixels sur Reddit ? Elle aura d'ailleurs été le prémice du match France Espagne organisé par AmineMaTué.

Le principe était simple : Reddit a mis au point "R/place", une énorme toile blanche composée de 4 millions de pixels. Et n’importe quel utilisateur pouvait changer toutes les 5 minutes la couleur d’un pixel sur cette toile.

Publicité

L'expérience était vite devenue participative et des équipes s'étaient formées : les Allemands s'étaient donné pour mission de créer une grande ligne qui passe d’un côté à l’autre de la toile et l’Italie s'était réservé un rectangle dans lequel les fameuses mains de Dieu et Adam peintes par Michel Ange étaient parodiées en tenant des parts de pizza.

Cette toile, manquant déjà beaucoup d'espace, s'était retrouvée cernée par des célébrités, communautés de fans de marques, etc...

C’est dans ce contexte que les streamers avaient voulu eux aussi poser leurs logo, déclenchant ainsi la Pixel War… qui opposa rapidement la France à l’Espagne ! Les streamers Kameto et Inoxtag étaient en live et avaient décidé de créer un énorme drapeau de la France sur la toile. Problème : ce drapeau était absolument immense, ce qui n’était pas du goût de Ibai, un streamer espagnol.

Pour aller plus loin, Tahzio vous recommande d'aller voir la vidéo du youtubeur TheGreatReview intitulée “La géopolitique expliquée avec des pixels” .

Retrouvez la chronique de Tahzio dans Rézo tous les lundis, mercredi et vendredi de 9h à 9h30 !