Ils nous racontent les coulisses du mercato : qui sont ces nouveaux "informateurs" ?

Ils ont des parcours et des objectifs différents. Mais ils ont pour point commun d'être très bien renseignés sur les coulisses du mercato. Autre point de convergence : ils ne se qualifient pas comme "insider." "Je me définirais comme une personnalité numérique" explique Marwan Belkacem . "Insider, ça ne fait pas pro, c'est péjoratif. Je me considère comme un journaliste sans carte de presse qui essaie de faire du journalisme avec humilité (rires)" nous souffle un autre compte très influent dont on gardera l'anonymat. Mohamed Bezzouaoui , lui, a tout juste débuté cet été pour le "fun". Son premier fait d'armes : affirmer l'arrivée d'Ousmane Dembélé au PSG le 31 juillet dernier avec tous les détails du transfert. "Les infos viennent à moi. Les gens me font confiance, c'est facile." assure-t-il.

Des comptes très souvent fiables

Marwan a travaillé au sein de l'industrie du football professionnel, il y est donc très bien implanté. Aujourd'hui, il a changé de voie mais a toujours gardé de précieux contacts dans le milieu. Il a notamment annoncé les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye à l'OM.

C'est aussi le cas de Mohamed qui multiplie les casquettes dans le monde du ballon rond. Un pied dans le recrutement, l'autre dans les médias. "Je suis dans le foot depuis une dizaine d'années. Je suis recruteur et j'ai la chance de travailler sur TF1 (Téléfoot) aussi." Contrairement à Mohamed, Marwan n'aspire pas à devenir journaliste à son tour. Conscient de la réalité du milieu du foot, il n'exprime pas l'envie de (re)plonger dans un environnement qu'il ne juge pas "sain". Pour lui, c'est simplement un kiff. Loic Tanzi, l'un des meilleurs spécialistes français sur l'info mercato , les encourage même à rendre ce travail lucratif "Ils devraient essayer de monétiser ça, même s'ils font ça pour le kif, c'est beaucoup de travail et d'énergie !" confirme le journaliste de l'Equipe.

Pour Marwan, il y a une règle d'or : "ne jamais promettre l'infaillibilité." Même sans être professionnel, ces hommes de l'ombre souhaitent démontrer une certaine rigueur déontologique. "Je recoupe les informations comme un journaliste, c'est une bonne méthodologie. Tu fais attention à ne pas trahir la personne, à avoir une éthique. Car tu peux griller ta source. Au mieux, elle ne te parlera plus au pire, elle se fera virer" appuie Marwan.

Journalistes vs Informateurs ? Pas forcément...

Hanif Ben Berkane est journaliste pour Foot Mercato . Très suivi pour ses informations, il ne voit pas cette évolution d'un mauvais oeil : "Personnellement ça me dérange pas et c’est la suite des réseaux sociaux. Toutes les concurrences sont bonnes à prendre. Ça doit pousser à encore mieux travailler ta source". Loic Tanzi va même plus loin et les considère comme des premières sources : "pour moi ce n'est pas une concurrence. Au contraire, ils sont complémentaires."

Si Hanif et Loic accueillent avec bienveillance l'émergence de ces nouveaux profils, ce n'est pas le cas de tous les journalistes d'après Marwan : "Il y a des journalistes qui sont jaloux. Un journaliste d'un grand quotidien sportif m'insultait publiquement. Certains journalistes de la presse traditionnelle se sentent remplacés". Même s'il ne veut pas en faire une généralité. "Tu as des journalistes qui vont travailler avec toi main dans la main d'autres méfiants mais pas nuisibles et d'autres méfiants et nuisibles." D'autant plus que ces néo-informateurs ont un avantage de taille selon Hanif : "Le fait de ne pas être journaliste peut être un avantage dans le sens où la source se méfiera moins".

Attentions aux menteurs

Face à la prolifération de ces comptes, certains "petits malins" s'engouffrent dans la brèche pour donner des infos qui ne sont pas du tout fiables, voir montées de toutes pièces. Ils jouent sur l'incrédulité du lecteur pour gagner des abonnés. Une stratégie qui fonctionne malheureusement. "Certains s’inventent des exclus dans le seul but de faire du clic. C’est toxique et dangereux surtout. C’est de la désinformation que certains considèrent comme de l’information avec le temps. Il suffit de tomber juste une seule fois, et les gens oublieront les 99 mensonges que tu as sortis" rappelle Hanif Ben Berkane. Mohamed abonde dans le même sens "ce n'est pas le Uber que l'on prend le matin que l'on doit croire. On parle avec l'entourage proche du joueur, le joueur ou le club".

Un jeu de poker-menteur auquel peuvent même s'adonner les clubs qui - logiquement - protègent parfois leurs intérêts comme nous le raconte Marwan avec cette anecdote. "Une fois, j'ai sorti une information sur un joueur ciblé par un club de Ligue 1. Le directeur sportif m'a écrit pour me dire que c'était faux. Les clubs défendent leurs intérêts. C'est normal. Mais je ne prends pas leurs dires pour argent comptant." Mais si toutes ces informations fuitent, ce n'est pas le fruit du hasard selon Mohamed. Pour lui, il s'agit d'une bataille entre les différents parties. "Les agents aiment ça. Ils utilisent ça pour faire réagir, négocier. Si un agent ne veut pas que ça sorte, ça ne sortira pas."

Un phénomène qui a vocation à s'amplifier dans les années à venir... avec son lot d'ingratitudes. "Je n'ai aucune pression avec l'erreur. Dans le foot, tout va très très vite" accepte Mohamed. "La crédibilité est très dure à gagner et très facile à perdre" conclut Marwan.