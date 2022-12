Ils ont changé de dimension cette année

L’année 2022 se termine avec un bilan plutôt flatteur pour le rap français. Le genre est encore une fois aux sommets des charts, il génère énormément de revenus, et il est également de plus en plus présent en télévision : deux séries sur le Suprême NTM, le carton de Nouvelle École, celui du docu sur Orelsan, la carrière cinématographique de Fianso, etc.

Cette excellente conjecture a des effets positifs chez les têtes d’affiche, qui réalisent des chiffres impressionnants semaine après semaine, mais aussi chez les artistes moins médiatisés, qui tirent profit de la bonne dynamique générale. C’est un véritable cercle vertueux qui s’est mis en place ces dernières années : étant donné que le rap est vendeur, l’intérêt autour des artistes de l’ombre est décuplé ; de leur côté, ces rappeurs méconnus du grand public permettent au rap français de se renouveler et d’amorcer des changements artistiques salutaires.

Nombreux sont ceux qui ont changé de dimension en 2022, décuplant l’étendue de leur fan-base par le biais d’un travail de longue haleine enfin récompensé, d’un coup de projecteur bien exploité, ou d’une stratégie de communication payante. On fait le point sur quelques-unes des percées les plus spectaculaires de l’année, en n’oubliant pas que chacun possède encore une belle marge de progression, et que notre liste est loin d’être exhaustive.

BB Jacques

Au mois de février, quelques jours après la sortie de son deuxième album, on le plaçait parmi les rookies à suivre en 2022 . Avec onze mois de recul, on se rend compte que ce n’était pas une erreur. Protagoniste important de la première édition de Nouvelle Ecole, BB Jacques a connu un gros gain de notoriété grâce à ses performances vues par des centaines de milliers de téléspectateurs sur Netflix.

S’il est encore trop tôt pour le considérer comme un véritable poids lourd du rap français, il est aujourd’hui un profil bien identifié par le public, y compris par des auditeurs assez éloignés de son univers artistique. En effet, même si ses chiffres (streaming, réseaux sociaux) ont explosé à partir du mois de juillet, BB Jacques reste un artiste clivant , avec une proposition musicale pas toujours facile d’accès, en particulier à la première écoute.

Sa forte personnalité, ses nombreuses références, et surtout sa volonté de placer l’écriture au centre de son travail, devraient lui permettre de poursuivre sur sa lancée, et s’il n’a pas forcément vocation à faire des tubes de l’été, il a toutes les chances d’inscrire son œuvre dans la durée.

So la Lune

On a aussi beaucoup misé sur lui en début d’année, le considérant dès janvier comme “ l’un des rappeurs les plus talentueux et intrigants du moment ”. Six mois plus tard, on pouvait déjà parler “ d’élévation stratosphérique ”, alors que son premier album, Fissure de Vie, achevait de nous convaincre . Le gros succès critique s’est transformé en reconnaissance populaire en fin d’année, quand Sch a non seulement invité So la Lune en featuring sur son projet Autobahn, mais l’a aussi couvert de louanges en interview : “il nous a fait écouter des morceaux à lui, quand on fait Transmission Automatique, et j’avais pas eu ce sentiment de satisfaction, quand j’écoute les morceaux de ce petit jeune, depuis Paradise de Hamza. Et c’est arrivé deux fois dans ma vie d’écouter un projet et de dire : nan, frère. Non, c’est trop. Je suis en train de vivre en avant-première un truc qui va changer encore une fois peut-être quelque chose dans le rap” (émission Le Code, Apple Music).

Comme BB Jacques, mais dans un registre totalement différent, So la Lune est un artiste qu’il peut être difficile d’appréhender à la première écoute - on vous a d’ailleurs préparé un guide pour explorer tranquillement son univers . Là encore, il est trop tôt pour dire si la prophétie va s’accomplir dans les proportions décrites par Sch, mais So la Lune possède un potentiel énorme, et sa grosse année 2022 lui a sans aucun doute permis de prendre un tournant dans sa carrière.

Zamdane

Un autre artiste que l’on attendait au tournant, dès l’annonce de son premier album au mois de janvier 2022 . A l’époque, le jeune rappeur reste sur trois années intensives consacrées à perfectionner sa proposition musicale. Avec 7 projets courts publiés entre janvier 2018 et juin 2021, Zamdane a lentement mais sûrement muri artistiquement, devenant l’un des grands espoirs de la scène marseillaise.

Avec son premier album, publié en février, Zamdane a complètement changé de dimension. Racontant dans le détail son histoire personnelle extrêmement touchante , avec un équilibre idéal entre chant, rap à l’ancienne et tendances plus modernes, il a réussi à négocier de la bonne manière la transition entre ses premières publications en autoproduction et son nouveau statut d’artiste signé chez Warner.

Fresh la Peufra

Le grand vainqueur de la première édition de Nouvelle Ecole a pleinement profité de l’exposition offerte par Netflix. Bien rôdé à ce type d’émission, puisqu’il avait déjà tenté sa chance au concours NRJ Talent il y a quatre ans, Fresh a su capitaliser sur tous les plans : son titre joué en finale, Chop, devient le premier véritable hit de sa carrière (platine en deux mois) ; les trois membres du jury (Shay, Sch, Niska) viennent lui prêter main forte sur son premier album ; et enfin, son statut change quasiment du jour au lendemain après sa victoire.

Si ce buzz plutôt bien géré lui a permis de grimper quelques marches, le principal défi de Fresh consistera désormais à se détacher correctement de son image de candidat de télé-crochet. Être inévitablement présenté comme “le vainqueur de Nouvelle École" est inévitable pour le moment, mais ne peut pas constituer une situation enviable à long-terme. De nombreux exemples nous l’ont prouvé dans d’autres genres musicaux : ceux qui ne parviennent pas à s’extirper de leur statut de protagonistes d’émissions de télé-réalité musicale ne durent pas.

Fresh la Peufra a donc fait de gros pas en avant cette année, fait exploser son compte en banque, ses chiffres de streaming, et ses compteurs sur les réseaux sociaux. Une belle récompense après des années de travail dans l’ombre, il va désormais falloir apprendre à gérer cette forte exposition, et savoir inscrire cette réussite sur la durée.

Khali

Mis en avant dans nos colonnes dès les premiers jours de l’année 2022 , Khali a été intégré avec ou sans son consentement à cette mouvance de jeunes artistes que l’on a surnommé “new wave”. Resté sous les radars médiatiques depuis quatre ans, il a été cité tout au long de l’année parmi les rappeurs à suivre, devenant de plus en plus identifié par le public. Encore loin d’exploser les scores, il a tout de même vu l’attente autour de la suite de sa carrière de décupler.

La sortie de son deuxième album (“Il me ressemble pas non plus”) le 25 novembre a permis de constater l’enthousiasme croissant de ses auditeurs, de plus en plus nombreux, et surtout de reproduire une situation analogue à celle de mai 2021, époque de la publication de son premier album. Ce projet avait alors permis à Khali de franchir une marche importante, de toucher de nouvelles sphères, en poussant certains à la curiosité. Comme d’autres de la liste (So la Lune, BB Jacques), sa musique n’est pas la plus accessible à la première écoute, il faut donc prendre le temps de mettre les pieds dans son univers.