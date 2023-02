Ils ont sauvé le commerce de leurs parents... grâce à TikTok

Il y a quelques jours, nous vous expliquions l'une des tristes dérives liées à TikTok, avec l'histoire de ces utilisatrices chinoises qui passent la nuit dans la rue pour récolter des abonnés . Heureusement, les réseaux sociaux comportent aussi leur lot de belles histoires et d'initiatives enthousiasmantes. Parfois, ils permettent même de réaliser de petits miracles. Dans les situations qui vont suivre, repérées par le journal Ouest-France, des enfants ont redonné vie au projet de leurs parents grâce à la viralité fantastique et imprévisible de TikTok.

Un livre Best-Seller

Ce sont les histoires comme celle-ci qui font le charme des réseaux sociaux. LLoyd Devreux Richards a passé des années à écrire un livre qu'il a fini par publier en 2012. 11 ans plus tard, le livre ne comptabilise presque aucune vente. Sa fille décide alors de publier une vidéo sur TikTok pour en parler, sans imaginer ce qui allait suivre. En quelques jours, la vidéo explose littéralement et des dizaines de milliers de curieux décident d'acheter le thriller écrit par son père : "Stone Maidens"

Le buzz est immense. Les ventes décollent et les chiffres sont si exceptionnels que le livre se classe numéro 1 des ventes sur Amazon. Des centaines d'avis ont été rédigés, pour une note moyenne de 4.7/5, et beaucoup de lecteurs expliquent avoir été surpris par la qualité de l'histoire. On comprend mieux l'émotion de son père sur la vidéo. (Vous aussi vous avez lâché une larme ?)

Un restaurant qui fait le plein

Dans son TikTok, Jennifer Lee, fille de restaurateurs, filme la détresse de ses parents. La raison : leur restaurant est vide. Situé à Santa Rosa, en Californie, le "Lee's Noodle House" peine à attirer des clients. Elle écrit : "Cela me rend si triste de voir mes parents attendre que les clients franchissent la porte pour manger dans leur restaurant vietnamien »**, et demande : « TikTok fait ce qu’il faut. Mes parents sont stressés par les problèmes financiers ». Sa démarche, qui peut pourtant paraître anodine, a été payante. Grâce à l'algorithme de l'application, basé sur la géolocalisation et connu pour sa capacité de viralité incomparable, la vidéo atteint rapidement 1 million de vues.

Moins d'un mois plus tard et devant un regain exceptionnel de popularité, ses parents ont même dû poster ce message sur leur compte Instagram qui peut se résumer de la sorte : "En raison de l'augmentation de clients, il se peut que les temps d'attente soient rallongés. Nous nous excusons de l'inconvénient et vous remercions de votre patience." Jennifer a donc vu juste avec sa vidéo. "Il y a des news qui donnent le smile"...

Une appli pour les navigateurs

Troisième et dernière histoire de cet article, sinon c'est trop d'émotions. Tout est parti d'un TikTok de la fille du créateur (encore une fois). Son père a mis en place une application conçue pour être une aide à la navigation en bateau. Malgré le travail abattu pour ce projet, le public n'éprouve pas beaucoup d'intérêt vis-à-vis de 'Argo'. La fille décide alors de tenter un petit coup de promo en publiant cette petite vidéo sur TikTok où elle explique : "Aidez-moi à faire exploser l'appli de mon père. Il a travaillé si dur dessus, il souhaite juste que les gens l'essaient."

Forcément, ça fait mouche. La vidéo est visionnée près de 30 millions de fois à travers le monde entier et les plus investis téléchargent 'Argo' pour soutenir la démarche. Même ceux qui n'ont pas de bateau ! Des milliers d'internautes tentent de se connecter, si bien que l'application crashe à plusieurs reprises. Le compte TikTok est aujourd'hui dédié au projet et il semble que les affaires marchent à merveille. Encore une belle histoire.

Ces petits miracles d'Internet nous prouvent que les réseaux n'ont pas que des côtés négatifs. Peut-être devrions remettre en question l'utilisation que nous en avons, afin d'en tirer le meilleur... ?

