Imen Es raconte l'histoire derrière son feat avec Alonzo

Difficile d'être passé à côté du featuring entre Imen Es et Alonzo au cours des dernières années. Sorti le 14 février 2020, le clip compte à ce jour plus de 121 millions de vues sur YouTube et et le morceau compte parmi les plus grand succès de la carrière d'Imen Es. Pour Mouv', elle est revenue sur l'histoire derrière leur collaboration :

1ère fois

Dans ce morceau, Imen Es et Alonzo racontent l'histoire d'une relation entre un frère et une sœur battue par son compagnon. Les deux artistes parlent des violences conjugales avec une grande justesse et la chanteuse raconte, après sa publication, avoir reçu de nombreux témoignages de femmes dans le même cas.

Pour réaliser le feat, rien n'a été préparé à l'avance. Imen Es a pu compter sur son mari, déjà en contact avec Alonzo et bien qu'il ne soient pas partis sur une idée spécifique dès le départ, ils ont rapidement eu l'idée de traiter ce sujet sensible et de se lancer dans l'écriture de "1ère fois".

Une suite ?

Bien qu'ils aient déjà sorti une partie deux, "Dernière fois", Imen Es reste ouverte à l'idée de réaliser un nouveau morceau de ce calibre. Peut-être dans le prochain album ?