Infocrimes : le Youtubeur résout une enquête de plus de 30 ans

L'auteur de la chaine Youtube Infocrimes , qui se fait appeler Bruno, est un Youtubeur du sud de la France. Passionné par les affaires de meurtres, il crée sa chaine Youtube en mai 2020. Le concept, résoudre des affaires non-élucidées. Pour réaliser son contenu, Bruno fouille d'anciens documents, lit de vieux rapports d'enquête, compare des fichiers de différents pays, et c'est justement en faisant le lien entre un dossier français et un autre néerlandais que le sudiste va retrouver la trace d'une disparue et enfin rendre son identité à un cadavre anonyme.

Nous sommes le 21 février 1989,

et un corps est retrouvé à Verdun, en France. Ce que l'on sait c'est que c'est une femme corpulente et qu'il lui manque des dents, rien d'autre. Pas d'informations sur les causes du décès, pas d'identité, rien. Alors le corps est enterré sous X (de manière anonyme) et une enquête est ouverte, et pendant 33 ans, l'enquête va stagner, jusqu'au jour ou Bruno fait un lien. Effectivement quelques jours avant la découverte d'un corps en 1989, c'est une néerlandaise, Elisabeth Wessels, qui disparait. Elle aurait été vue pour la dernière fois sur le quai de la gare de Verdun, ou elle devait prendre un train le lendemain pour rentrer aux Pays Bas. Elle ne prendra jamais le train et disparaitra sans laisser d'indice.

Et c'est 33 ans plus tard

que Bruno se penche sur l'affaire du corps inconnu de Verdun. Il commence alors à fouiller tous les recoins des enquêtes non résolues françaises puis celles des pays frontaliers et en regardant la photo d'acte de disparition néerlandais d'Elisabeth Wessels, il observe que sa dentition est irrégulière. Il mène alors son enquête et une fois qu'il a formé un dossier solide, il le présente à la police française. Celle-ci convaincue par le dossier l'envoie à la police néerlandaise et quand les deux polices comparent les ADN de Elisabeth et celui de l'inconnue de Verdun, le verdict est sans appel, c'est bien la même personne.

Remercié et félicité par l'enquêtrice des Pays-Bas qui travaillait sur le dossier ainsi que par plusieurs media, il confie au Parisien qu'il éspère surtout avoir pu apaiser la famille de la disparue, pour qui le deuil peut enfin se faire dignement. Alors Bravo Bruno, nous sommes impatients de voir la video sur tout cette histoire prévue pour décembre 2022.