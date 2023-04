Instagram est-il en train de devenir le nouvel MSN ?

Si on parle d'MSN aujourd'hui, ce n'est pas pour voyager dans le temps et remonter 15 ans en arrière, mais bien pour suivre l'actualité d'Instagram.

En effet, Insta a intégré une nouvelle fonctionnalité, les notes, qui permettent de rédiger un petit texte dans l'onglet "stories", et qui reste disponible à la vue de tous pendant 24 heures.

Ce n'est pas un franc succès : lancée il y a un peu plus d’un mois, la fonction est encore peu utilisée. Une large frange d'utilisateurs n'ont même pas eu accès à la mise à jour de l'application. Malgré tout, certains TikTokeurs lui ont fait un bel écho.

Sur les notes de certains jeunes utilisateurs, on voit depuis quelques temps apparaître de plus en plus de suites de chiffres qui n’ont l’air d’avoir aucun sens… 2789, 9497, 9402… Ça ne vous dit probablement rien, et c’est normal puisque ce sont des messages codés.

